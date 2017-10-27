27 октября 2017 года

В Приморье выставили на конкурс участки для традиционного рыболовства

В Приморском крае планируется провести конкурс по распределению участков для традиционного рыболовства КМНС. В качестве лотов предлагается два РПУ – в Лазовском и Ольгинском районах.

Приморское теруправление Росрыболовства опубликовало извещение о проведении конкурса по распределению участков для традиционного рыболовства КМНС. Прием заявок на участие открылся 25 октября. Рассмотреть документы для определения допущенных к торгам планируется 21 декабря. Оценка и сопоставление должны состояться во Владивостоке 11 января.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на конкурс выставлено два лота – это участки для традиционного рыболовства в Японском море: один в Ольгинском (общей площадью 16 га), второй – в Лазовском муниципальном районе (398 га). С победителями будут заключены договоры сроком на 10 лет.

Fishnews