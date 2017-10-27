В Приморье выставили на конкурс участки для традиционного рыболовства

27 октября 2017 года
Кадровые изменения вновь потребовали актуализировать состав Сахалинского рыбохозяйственного совета. 26 октября СРХС провел первое после длительного перерыва заседание.
Государство будет следить, чтобы рыбоперерабатывающие заводы, построенные под инвестиционные квоты, выпускали продукцию высокой степени переработки, предупредил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.
Проблемы лососевого промысла обсудили на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета. Решения СРХС будут использованы при разработке предложений, которые готовятся по поручению губернатора, заявляют областные власти.
Управление Генпрокуратуры в ЮФО заявило о нарушениях в деятельности Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства. В частности, надзорное ведомство посчитало, что ВКТУ ненадлежащим образом исполняло контрольно-надзорные функции в сфере охраны водных биоресурсов.
26 октября 2017 года
На выставке China Fisheries & Seafood Expo в Циндао СЗРК планирует продемонстрировать виды продукции из рыбы и крабов, интересные для азиатского рынка, и продвигать традиционный ассортимент компании.
«Русская рыбопромышленная компания» заключила контракт с Адмиралтейскими верфями на строительство шести супертраулеров. За счет инвестквот в компании рассчитывают получить дополнительные 150-200 тыс. тонн сельди и минтая.
27 октября 2017 года
Кадровые изменения вновь потребовали актуализировать состав Сахалинского рыбохозяйственного совета. 26 октября СРХС провел первое после длительного перерыва заседание.
Международный фонд устойчивого промысла морепродуктов (ISSF) собирается ввести для своих членов ограничения по выбору поставщиков тунца. С 2019 г. компаниям придется покупать сырье только у тех, кто входит в ISSF.
Государство будет следить, чтобы рыбоперерабатывающие заводы, построенные под инвестиционные квоты, выпускали продукцию высокой степени переработки, предупредил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.
Проблемы лососевого промысла обсудили на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета. Решения СРХС будут использованы при разработке предложений, которые готовятся по поручению губернатора, заявляют областные власти.
Управление Генпрокуратуры в ЮФО заявило о нарушениях в деятельности Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства. В частности, надзорное ведомство посчитало, что ВКТУ ненадлежащим образом исполняло контрольно-надзорные функции в сфере охраны водных биоресурсов.
Глава государства поставил задачи по сохранению Байкальской природной территории Правительству РФ, руководителям регионов, полпреду президента, федеральным министерствам и Генпрокуратуре.
В Воронежской области мужчину задержали за кражу рыбы из пруда. Сетью он наловил в водоеме 100 кг карпа на продажу.
26 октября 2017 года
На выставке China Fisheries & Seafood Expo в Циндао СЗРК планирует продемонстрировать виды продукции из рыбы и крабов, интересные для азиатского рынка, и продвигать традиционный ассортимент компании.
Госдума России ратифицировала Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. На заседании нижней палаты документ назвали существенным шагом вперед на пути евразийской интеграции.
За девять месяцев 2017 г. предприятия Республики Карелия вырастили 22,4 тыс. тонн рыбы и моллюсков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавка составила 18%.