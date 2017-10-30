30 октября 2017 года

Рыбацкий Амур

В этом году «красная» путина на Амуре завершилась раньше ожидаемого срока: закрытие промышленного лова началось уже с 21 сентября. Корреспондент Fishnews побывала в эти дни на предприятиях Ульчского района и побеседовала с рыбаками об итогах этого непростого для Хабаровского края года.

Обычно сентябрь считается на Амуре горячей порой. На теплоходе «Ерофей», который уже давно обрел новую жизнь в качестве перерабатывающей базы для «Рыболовецкого колхоза «Тахта», работа на осенней кете часто не прекращается даже ночью. Сменяя друг друга, обработчики принимают в цехах свежие уловы, современное оборудование экономит время на трудоемких процессах производства филе. Здесь же трудятся и над производством отборной красной икры без консервантов.

Зная, какой бывает привычная картина на борту «Ерофея», в последнюю неделю сентября меньше всего ожидаешь услышать здесь тишину… «Какие итоги? По летней кете – 27,5 тонны, на осенней – 248 тонн. Должны были взять 454,5 тонны. Вот такая картина», – поделилась цифрами из отчетов начальник рыбопромыслового участка РК «Тахта» Марина Карелина.

С этого года в районе села Тахта начал работу новый береговой перерабатывающий комплекс компании «ДВ-Ресурс». «Это основное здание цеха, наверху – жилые помещения. Здесь у нас серверная – ведем наблюдение за рабочим процессом. Сейчас достраиваем зимний дом для сторожей, вахтовиков», – по-хозяйски знакомит с территорией предприятия глава компании Анатолий Малиновский. Не экономили, по его словам, и на технике.

Два года стройки, 140 миллионов инвестиций и... только что открывшийся завод, к сожалению, не смог показать свои возможности даже наполовину. «Летней кеты отловили где-то 20 тонн – что это на 210 человек рыбаков и переработчиков, можете себе представить? Осенью взяли 350 тонн кеты – половина от выделенного объема, – поделился итогами Анатолий Малиновский. – Радует одно, что никому не должен: инвестировали за счет своих средств, на путину тоже сами собирались, без кредитов».

Четыре года назад аналогичный завод «ДВ-Ресурс» построил на участке в районе поселка Де-Кастри, на берегу Японского моря. Второе производство, на Амуре, строили также с учетом имеющихся возможностей по ресурсу, без лишних мощностей.

Именно в избыточном промысловом прессе на рыбу, который допускают некоторые рыбопромышленники, по мнению Анатолия Малиновского, и кроется основная причина сегодняшней ситуации с лососем на Амуре: «Когда работаешь на перспективу, думаешь о тех, кому через 20 лет продолжать твое дело, – тогда и подход совсем другой: чтобы и развитие было, и рыбы хватало».

В другом селе – Новотроицке – стройка еще в разгаре. Для местных жителей новая страница истории должна начаться с запуском рыбоперерабатывающего завода «РК «Тахта». Предприятие будет ориентировано на глубокую переработку. Плановая мощность завода – до 100 тонн в сутки по готовой продукции. Достраивается отдельный цех по переработке отходов с производством рыбной муки и жира. Сырье сюда будет свозиться и с других предприятий района.

Говоря о сроках запуска, руководитель предприятия Владлен Соколов теперь уже с осторожностью добавляет: «Надеемся». «Завод строим полностью на собственные средства, с рыбалки. Хотели начать работать уже осенью, но планы пришлось передвинуть после слабой корюшковой путины. Как видите, лосось тоже не порадовал. Так что в этом году зашьем стены, крышу, зальем пол и на следующий год, надеемся, будем запускать завод», – рассказал Владлен Соколов.

Планами на модернизацию производства и вывод переработки на берег поделились и на базе «ДВ Рыбпром», неподалеку от села Тыр. «Здесь у нас 3 холодильника, линии переработки: автоматическая и ручная. Икорный цех. Еще есть береговые мощности. Только рыбы нет», – улыбается наш провожатый – начальник базы Сергей Нечайкин. Основная надежда, по его словам, на продуманные меры регулирования для снижения промысловой нагрузки, особенно в низовьях реки. «После закрытия промысла рыба, может быть, и пошла, но береговой уже нет, верховой тоже, т.е. в наши нерестовые речки она не зайдет. Осталась только та, которая идет по низу, по центру реки – уже на Китай. Если не будет захода кеты в Амгунь, Гур, Анюй, то все, это поколение мы потеряли».

Наибольшие уловы по осенней кете среди местных показало ООО «ДВ-Фиш» (село Тахта) – 450 тонн. По сравнению с 5 тоннами на летней кете показатель хороший, но удачной путину назвать нельзя, поделился начальник производства Константин Названов. Обновленное к нынешней путине производство здесь также не смогли опробовать на полную мощность – не позволили объемы вылова.

Сложней всего обстоят дела по итогам путины в РК «Им. памяти Куйбышева», в селе Сусанино. Председатель колхоза Александр Клепиков, который пару лет назад пришел сюда восстанавливать предприятие, провел нас по цехам завода, где пока осуществляется лишь первичная обработка пойманной рыбы, заморозка, посол икры – здесь все только предстоит модернизировать.

В нынешний сезон колхоз поймал лишь около 130 тонн осенней кеты. «Этого, конечно, недостаточно, чтобы покрыть вложения в организацию путины: на подготовку пришлось брать заемные средства, в итоге убыток на сегодня – порядка 7 миллионов». Но минимальную зарплату всем работникам колхоз выплачивает, добавил Александр Клепиков: «Но с этой ситуацией надо что-то делать, будем собираться, думать, как достучаться до властей: одна из самых богатых рек не только в России – в мире, пустеет на наших глазах. Мы не должны этого допустить».

С момента нашей поездки на Амур прошел месяц. За это время было развернуто широкое обсуждение итогов прошедшей путины. Как не допустить повторения такой ситуации, обсуждали на совещаниях в краевом правительстве, Амурском ТУ Росрыболовства, на научном совете и даже на площадках общественных организаций. Очевидно, что решения будут приниматься кардинальные, и ради сохранения ресурса всем пользователям, которые работают на Амуре, предстоит пойти на уступки. Какие именно – будет решаться на ноябрьском заседании ДВНПС.

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