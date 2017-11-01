01 ноября 2017 года

За незаконное наведение мостов наказали рублем

В Вологодской области наложены два штрафа за строительство и ремонт мостов без согласования с теруправлением Росрыболовства. В обоих случаях были нарушены водоохранные требования.

Деревянный мост строился через реку Мегра в районе села Нижнее Понизовье в Вытегорском районе. Эта река - водный объект высшей категории, в ее водах обитают и нерестятся «краснокнижные» лососевые, в том числе форель.

Факт незаконного строительства сотрудники Северо-Западного территориального управления Росрыболовства выявили 6 августа. А 6 сентября было вынесено постановление о штрафе в 8 тыс. рублей на должностное лицо. Кроме того, 20 сентября в отношении юридического лица вынесено постановление о предупреждении.

Однако, как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, на следующий день после предупреждения рыбинспекторы обнаружили, что незаконное строительство продолжается. По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении. 31 октября отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской области СЗТУ вынес постановление о назначении юрлицу штрафа в размере 200 тыс. рублей.

В августе было выявлено аналогичное правонарушение: мост через реку Илекса ремонтировали без согласования с теруправлением. Работы велись с нарушением водоохранных требований: на берегах в границах прибрежной защитной полосы были размещены отвалы размываемых грунтов. Сначала СЗТУ оштрафовало мастера, руководившего проведением ремонта, – на 8 тыс. рублей. В октябре штраф в размере 200 тыс. рублей наложили уже на организацию.

Fishnews