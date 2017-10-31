01 ноября 2017 года

Впечатляющие цифры по ООПТ в бассейне Амура озвучил министр

За 5 лет в российской части бассейна реки Амур создано 14 охраняемых природных территории на площади почти 3 млн га – рассказал глава Минприроды России Сергей Донской на встрече с министром охраны окружающей среды КНР.

Взаимодействие России и Китая в области охраны окружающей среды обсудили глава Минприроды Сергей Донской и его китайский коллега Ли Ганьцзе в Пекине. Встреча состоялась в рамках визита в КНР главы российского правительства. Дмитрий Медведев прибыл в столицу Китая 31 октября, работать планируется в течение нескольких дней.

Сергей Донской отметил, что общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в российской части бассейна Амура достигла 14 млн га.

«Между нашими странами активно развивается сотрудничество по разным направлениям, в том числе в сфере охраны окружающей среды. Подкомиссия по охране окружающей среды стала надежной платформой данных отношений», – заявил российский министр.

Наблюдается положительная динамика во взаимодействии приграничных ООПТ России и Китая, рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды РФ.

На основании оценки биоразнообразия пресноводных экосистем разработан План действий, включающий организацию или расширение в 2015 - 2020 гг. вдоль границ с Китаем 12 ООПТ на общей площади 540 тыс. га.

В министерстве отметили, что страны продолжают взаимодействовать в сфере мониторинга качества вод трансграничных водных объектов. В целом оно остается стабильным, есть тенденция к улучшению. Вместе с тем относительно высокая степень загрязнения отмечена на реке Аргунь.

Fishnews