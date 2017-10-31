Впечатляющие цифры по ООПТ в бассейне Амура озвучил министр

31 октября 2017 года
Отраслевые ассоциации Сахалинской области направили предложения для включения в протокол регионального рыбохозяйственного совета. Это инициативы по сохранению лосося и снижению в отрасли административных барьеров.
Президент Владимир Путин постановил присоединить Калининградский морской рыбный порт к ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Как отмечали в Росрыболовстве, изменения направлены на оптимизацию управления объектами федеральных рыбных терминалов.
Механизм инвестиционных квот может быть использован на Камчатке для развития береговой рыбопереработки, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын. На сегодняшний день 6 компаний собираются реализовывать проекты по строительству заводов под инвестквоты.
Вторая японская бизнес-миссия завершила работу на Курильских островах. Среди перспективных направлений сотрудничества – марикультура. Следующая встреча должна состояться уже через несколько месяцев.
30 октября 2017 года
По данным Ассоциации «Росрыбхоз», после внесения в июле изменений в постановление правительства № 1528 предприятиям товарного рыбоводства были одобрены кредиты по ставке для сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 75 млн рублей.
В этом году «красная» путина на Амуре завершилась раньше ожидаемого срока: закрытие промышленного лова началось уже с 21 сентября. Корреспондент Fishnews побывала в эти дни на предприятиях Ульчского района и побеседовала с рыбаками об итогах этого непростого для Хабаровского края года.
01 ноября 2017 года
В Хабаровске завершено расследование многочисленных мошенничеств под видом торговли красной икрой в интернете. Выяснилось, что два уголовника-рецидивиста продавали несуществующий деликатес прямо из исправительного учреждения.
В Хабаровске завершено расследование многочисленных мошенничеств под видом торговли красной икрой в интернете. Выяснилось, что два уголовника-рецидивиста продавали несуществующий деликатес прямо из исправительного учреждения.
Вылов скумбрии в этом году значительно превышает показатель за аналогичный период путины 2016 г. На минувшей неделе объемы добычи также были на стабильно хорошем уровне.
В Вологодской области наложены два штрафа за строительство и ремонт мостов без согласования с теруправлением Росрыболовства. В обоих случаях были нарушены водоохранные требования.
В Приморском крае приняли решение о завершении навигационного периода для плавания на маломерных судах. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Тарасенко.
31 октября 2017 года
Официально опубликован приказ Минсельхоза, регламентирующий предоставление сведений в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии – ВетИС.
Отраслевые ассоциации Сахалинской области направили предложения для включения в протокол регионального рыбохозяйственного совета. Это инициативы по сохранению лосося и снижению в отрасли административных барьеров.
Архангельский траловый флот продолжит модернизацию и развитие рыбного порта и судоремонтного завода. Подразделения компании обслуживают суда не только АТФ, но и многих предприятий, базирующихся в Архангельске.
Норвегия в 2018 г. получит квоты на мойву в рамках освоения ОДУ Исландии, решения российско-норвежской комиссии по рыболовству и соглашения от 1999 г. Кроме того, норвежским рыбакам, возможно, достанутся лимиты на мойву от ЕС.
Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета пройдет в Южно-Сахалинске 10 ноября. Среди вопросов встречи – переиздание бассейновых правил рыболовства.