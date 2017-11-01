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Южная Корея снаряжает в Антарктику большой флот

Этой зимой Южная Корея сможет вести промысел клыкача и криля в антарктических водах восемью судами. Флота других стран у южного полюса по решению АНТКОМ будет меньше.

Ежегодное заседание Комиссии по защите морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) прошло в австралийском Хобарте. В сезон 2017 / 2018 гг. Южной Корее разрешено рыбачить в антарктических водах наибольшим количеством судов, сообщило Министерство морских дел и рыболовства республики.

В декабре Южная Корея сможет ловить в Антарктике клыкача пятью судами и криль еще тремя. В то же время Украина имеет возможность направить в антарктические воды шесть единиц флота, Китай – пять, а Россия – четыре.

По данным южнокорейских СМИ, страна получила такое преимущество за борьбу с браконьерством, а также благодаря активной позиции помощника министра Ким Чон Рэ, который занимает в АНТКОМ пост спикера исполнительного комитета.

Как сообщает корреспондент Fishnews, не все оказались довольны результатами встречи. В очередной раз не удалось согласовать создание морского заповедника в восточной части антарктических вод. Австралия и Евросоюз продвигают эту инициативу с 2010 г.

Как сообщает австралийская вещательная корпорация ABC, с тех пор предложение по созданию семи природоохранных зон на акватории площадью 1,9 млн км2 было значительно скорректировано. Число зон сократили до трех, а площадь – до 1 млн км2. Однако и в этот раз 25 государств-членов АНТКОМ не договорились.

Fishnews
НазадМетки: браконьерствокитайкорея

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