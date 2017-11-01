02 ноября 2017 года

Крабы, травка, пять стволов

В Приморском крае сотрудники ФСБ пересекли деятельность группы, незаконно добывающей, перерабатывающей и сбывающей краба. Изъяты более 3 тонн крабовой продукции, ружья с патронами и наркотики.

Группа действовала в поселке Усть-Соболевка Тернейского района. Пограничники совместно с сотрудниками краевого управления ФСБ России изъяли из незаконного оборота около 3,5 тонны крабовой продукции. Ее ориентировочная стоимость - более 2 млн рублей.

Как сообщили Fishnews в погранслужбе, также сотрудники органов безопасности обнаружили и изъяли 24 кг вещества растительного происхождения (предположительно марихуаны), два нарезных и три гладкоствольных ружья и свыше 600 патронов разного калибра.

Проводится разбирательство, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

Fishnews