Крабы, травка, пять стволов

01 ноября 2017 года
Во Владивостоке представители науки, региональных властей и бизнеса рассмотрели возможность работы марикультурных хозяйств в границах особо охраняемых природных территорий. Обсуждались как биологические, так и правовые аспекты.
В Циндао начала работу рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo. На объединенный национальный стенд Российской Федерации в этом году пришли новые для азиатского рынка виды рыбопродукции, технологии и имена.
30 октября 2017 года
Крупнейшая в Азии рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo пройдет в Циндао с 1 по 3 ноября. Группа компаний «Антей» продемонстрирует на этой площадке антарктического клыкача, живых трепангов, гребешков и крабов, а также особенную новинку в качестве сюрприза.
26 октября 2017 года
На выставке China Fisheries & Seafood Expo в Циндао СЗРК планирует продемонстрировать виды продукции из рыбы и крабов, интересные для азиатского рынка, и продвигать традиционный ассортимент компании.
Исследования лета 2017 г. показали сокращение промыслового запаса краба-стригуна бэрди на Западной Камчатке в два раза. В то же время специалисты отмечают, что такие межгодовые изменения – характерное для этого вида явление.
25 октября 2017 года
Летние исследования показали высокий уровень запасов камчатского краба на Западной Камчатке. Собранные данные позволяют говорить о значительном увеличении допустимого улова на 2018 г., заявили в бассейновом институте.
02 ноября 2017 года
С 1 декабря в России будет образована Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. В ее состав войдут восемь межрайонных прокуратур в трех регионах.
Участие в тематических выставках и форумах позволило компаниям – представителям «рыбного» машиностроения сделать важные выводы о дальнейшей работе. Среди возможных направлений – совместные проекты на Дальнем Востоке и сотрудничество в подготовке кадров для отрасли.
В совместном заявлении по итогам встречи в Тегеране президенты России, Ирана и Азербайджана выразили удовлетворение ходом переговоров по подготовке Каспийской конвенции и назвали приоритеты для укрепления отношений.
Получить информацию о рыбопромысловых участках в Ненецком автономном округе позволяет специальная система. С ее помощью можно узнать, какие РПУ уже заняты, а на какие еще можно заключить договор.
IV Восточный экономический форум планируется провести во Владивостоке с 6 по 7 сентября. Ежегодно на ВЭФ представляют возможности ключевых для региона отраслей, в том числе рыбной.
01 ноября 2017 года
Российская компания «Морская сертификация» успешно завершила проект по сертификации на соответствие стандартам MSC промысла окуня и судака на Чудском озере для эстонского предприятия Logi-F.
Во Владивостоке представители науки, региональных властей и бизнеса рассмотрели возможность работы марикультурных хозяйств в границах особо охраняемых природных территорий. Обсуждались как биологические, так и правовые аспекты.
Этой зимой Южная Корея сможет вести промысел клыкача и криля в антарктических водах восемью судами. Флота других стран у южного полюса по решению АНТКОМ будет меньше.
В Циндао начала работу рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo. На объединенный национальный стенд Российской Федерации в этом году пришли новые для азиатского рынка виды рыбопродукции, технологии и имена.
Приморский край заинтересовался опытом Сахалинской области. Глава Приморья Андрей Тарасенко заявил о необходимости упрощать порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне.