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Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Павел Клименко: Двойные преференции с «Колд Трейд»

Заказчики морозильного оборудования «Колд Трейд» на территориях опережающего развития и в свободном порте Владивосток смогут воспользоваться двойными государственными преференциями, отмечает гендиректор компании Павел Клименко.

«Колд Трейд» занимается производством компрессорного и вспомогательного оборудования в открытой экономической зоне Калининградской области. «Для производства мы закупаем импортные и российские комплектующие. Процентное соотношение между зарубежными и российскими составляющими – 60% на 40%. То есть мы официально являемся российским производителем, что подтверждено сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ, – рассказал генеральный директор компании Павел Клименко в интервью Fishnews. – Таким образом, наши заказчики имеют возможность получения дополнительных льгот, субсидий от государства в части финансирования, получения особых условий по кредитованию и многому другому в рамках государственной стратегии поддержки отечественных производителей».

Собеседник Fishnews обратил внимание, что в свободном порту Владивосток и на территориях опережающего развития установлен режим таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования, при котором предприятия при приобретении производственного оборудования освобождаются от уплаты таможенных пошлин, НДС и т.д. «Это несколько ухудшает работу с российскими производителями, у которых таможенные пошлины и НДС (если использовались иностранные комплектующие), заложены в конечную цену, – отметил Павел Клименко. – Поэтому предприятиям в СПВ и ТОРах более интересны иностранные поставщики. Но мы в этом смысле универсальны: мы предлагаем те же условия, что и иностранные компании».

Собеседник Fishnews рассказал, что «Колд Трейд» имеет свое юридическое лицо в Германии. Это позволяет компании заключать прямые валютные контракты на поставку всего комплекта оборудования, часть которого производится в Калининграде.

«То есть, работая с нами, с российской компанией, заказчик получает все льготы, которые он получил бы при работе с иностранной компанией, – резюмировал Павел Клименко. – Но не забудем, что наше оборудование имеет отечественное происхождение. Это дает заказчику еще дополнительный плюс».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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  • Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО
  • Оборудование «Колд Трейд»
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