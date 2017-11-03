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ФСБ обновила правила пограничного режима

Федеральная служба безопасности выпустила новые Правила пограничного режима. Документ вступит в силу со следующего года.

Новые Правила пограничного режима ФСБ утвердила приказом от 7 августа 2017 г. № 454. В силу новый документ вступит с 1 января 2018 г. При этом нынешний приказ – от 15 октября 2012 г. № 515 – утратит силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что пограничный режим включает в том числе правила промысловой деятельности в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, во внутренних морских водах и в территориальном море РФ.

Приказ ФСБ России с Правилами пограничного режима смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.

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03 ноября 2017 года

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