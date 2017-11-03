ФСБ обновила правила пограничного режима

03 ноября 2017 года
Нынешняя неделя – это международная рыбохозяйственная выставка в Циндао, новые обсуждения сетей на промысле лосося, перемены в структурах «Нацрыбресурса».
За девять месяцев на Крымском полуострове произвели 331 тонну продукции товарной аквакультуры, превысив уровень прошлого года более чем на 8 тонн. Больше всего хозяйства вырастили карпа и толстолобика.
Пленум Верховного суда России разъяснил ряд вопросов судебной практики, связанной с рыбной отраслью и природоохраной. В том числе изменения коснулись тонкостей уголовного и административного преследования за браконьерство.
В рыбной отрасли Хабаровского края ситуация остается стабильной, отмечает губернатор Вячеслав Шпорт. В регионе продолжаются поставки в рамках «Доступной рыбы», планируется строительство рыбоводных мощностей, реализация проектов в рамках ТОСЭР.
Перспективы развития и наиболее важные изменения, происходящие в российском рыбном хозяйстве, обсудили участники круглого стола «Глобальная торговля море- и рыбопродукцией» на выставке в Циндао.
Заказчики морозильного оборудования «Колд Трейд» на территориях опережающего развития и в свободном порте Владивосток смогут воспользоваться двойными государственными преференциями, отмечает гендиректор компании Павел Клименко.
Поручения по ограничению внеплановых проверок дал в августе президент Владимир Путин. Законопроект с таким регулированием представило для обсуждения Министерство экономического развития.
Распространение и поведение минтая в российских водах Берингова моря существенно отличаются от прошлогодних, отмечают ученые. Так, в октябре рыбы было мало на севере Анадырского залива, также суточный вылов уменьшился из-за штормовой погоды.
В рамках подготовки к сессии НЕАФК российская делегация примет участие во втором раунде консультаций прибрежных государств по мерам регулирования промысла сельди. Рыбаки обеспокоены рекомендацией ИКЕС по снижению общедопустимого улова этого объекта на 2018 г.
Хабаровская прокуратура через суд добилась ограничения доступа к двум сайтам с объявлениями о продаже электроудочек. Использование и оборот таких орудий лова запрещены законом.