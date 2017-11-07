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В Хабаровском крае транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота 170 кг черной икры и фрагменты осетровых. Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ДФО

Амурский вояж осетровой икры прервали правоохранители

В Хабаровском крае транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота 170 кг черной икры и фрагменты осетровых. Деликатесы общей стоимостью более 2,5 млн рублей перевозили на теплоходе по Амуру.

Задержание провели в ходе операции «Путина – 2017» на буксире-толкаче в районе села Нижнетамбовское. Сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ «взяли» жителя Комсомольска-на-Амуре. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО, мужчина незаконно хранил порядка 17 фрагментов рыб и 170 кг икры осетровых видов. Деликатес был упакован в пластиковые и металлические контейнеры объемом от 0,25 до 0,5 л.

Сотрудникам транспортной полиции злоумышленник рассказал, что рыбу и икру его попросил перевезти знакомый из поселка Тахта до города Комсомольска-на-Амуре за вознаграждение. По словам мужчины, он не знал, что в банках хранится икра осетровых.

Продукция изъята и помещена на ответственное хранение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных «краснокнижных» водных биоресурсов, их частей и производных).

Fishnews

  • В Хабаровском крае транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота 170 кг черной икры и фрагменты осетровых. Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ДФО
  • Деликатесы общей стоимостью более 2,5 млн рублей перевозили на теплоходе по Амуру. Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ДФО
  • По словам задержанного, он не знал, что в банках хранится икра осетровых. Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ДФО
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    НазадМетки: икраосетровыхуголовное дело

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