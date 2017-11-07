Амурский вояж осетровой икры прервали правоохранители

07 ноября 2017 года
Инвестиционное сотрудничество в рыбном хозяйстве вновь стало предметом переговоров России и Южной Кореи. Меморандум о взаимопонимании подписали Минвостокразвития и корейское Министерство морских дел и рыболовства.
03 ноября 2017 года
За девять месяцев на Крымском полуострове произвели 331 тонну продукции товарной аквакультуры, превысив уровень прошлого года более чем на 8 тонн. Больше всего хозяйства вырастили карпа и толстолобика.
В рыбной отрасли Хабаровского края ситуация остается стабильной, отмечает губернатор Вячеслав Шпорт. В регионе продолжаются поставки в рамках «Доступной рыбы», планируется строительство рыбоводных мощностей, реализация проектов в рамках ТОСЭР.
02 ноября 2017 года
Предприятия Росрыбхоза по итогам третьего квартала почти на треть увеличили объемы реализации товарной рыбы. Задача регулятора – обеспечить отрасли господдержку наравне с другими аграриями и работать над устранением административных барьеров.
01 ноября 2017 года
В Циндао начала работу рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo. На объединенный национальный стенд Российской Федерации в этом году пришли новые для азиатского рынка виды рыбопродукции, технологии и имена.
В Хабаровске завершено расследование многочисленных мошенничеств под видом торговли красной икрой в интернете. Выяснилось, что два уголовника-рецидивиста продавали несуществующий деликатес прямо из исправительного учреждения.
07 ноября 2017 года
Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ФТС и усилит взаимодействие с Россельхознадзором по применению риск-ориентированного подхода при оформлении рыбы и рыбной продукции.
Переговоры министров иностранных дел России и Мавритании пройдут в Москве. Особое внимание стороны уделят работе отечественных рыбаков в ИЭЗ республики.
Один из ведущих мировых производителей оборудования и технологий для холода – Yantai Moon – сменил название. Новое имя – Moon Environment Technology co., Ltd – отражает новые ориентиры для госкорпорации: экологичность технологий и укрепление позиций на международном рынке, отмечают в ее руководстве.
Численность сайры находится на среднем уровне, полагают специалисты. Состояние этого ресурса, а также сардины, скумбрии, кальмара, лососей обсудили во Владивостоке ученые из России и Японии.
Лососевая путина в Хабаровском крае обеспечила вылов 48 057тонн. Рекомендованный объем рыбаки освоили практически на 62%. Уловы не столь велики, как в предыдущие годы, однако есть и места, где промысел прошел успешнее ожидаемого.
КНР предложила Всемирной торговой организации ограничить запрет на субсидии для судов, замешанных в браконьерстве. На поправки, отстаивающие китайские интересы, поступил ряд возражений.
Инвестиционное сотрудничество в рыбном хозяйстве вновь стало предметом переговоров России и Южной Кореи. Меморандум о взаимопонимании подписали Минвостокразвития и корейское Министерство морских дел и рыболовства.
Популяции пеляди, сига-пыжьяна и тугуна в Ямало-Ненецком автономном округе стали расти, отмечают ученые. По их мнению, главную угрозу запасам ценных рыб представляет браконьерство.
В трех районах Архангельской области проводятся научные работы по оценке потенциала местных водных объектов для использования под товарное рыбоводство.
03 ноября 2017 года
Федеральная служба безопасности выпустила новые Правила пограничного режима. Документ вступит в силу со следующего года.