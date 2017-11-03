07 ноября 2017 года

В Хабаровском крае рассказали об итогах путины

Лососевая путина в Хабаровском крае обеспечила вылов 48 057тонн. Рекомендованный объем рыбаки освоили практически на 62%. Уловы не столь велики, как в предыдущие годы, однако есть и места, где промысел прошел успешнее ожидаемого.

Данные о результатах промысла Fishnews озвучил председатель краевого комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов.

Добыча лососевых традиционно осуществляется в нескольких районах – в подзоне Приморье (к северу от мыса Золотой), Амуре и лимане, на охотоморском побережье.

На Амуре и лимане в рамках различных видов рыболовства освоено 25 512 тонн, из этого объема на долю промышленного лова приходится 23 597 тонн. Руководитель комитета также прокомментировал данные о распределении уловов между Николаевским районом и теми территориями, которые находятся выше по Амуру. Ранее озвучивалось, что Николаевский район вылавливает практически 90%, однако результаты нынешней и предыдущей путин показывает, что это не так: на его долю приходится порядка 60-67%.

На охотоморском побережье рыбаки добыли 21 174 тонны лосося. В Сахалинском заливе к вылову изначально рекомендовали 9624 тонны, поймано – 6973 тонны. Горбуши при прогнозе 5598 тонн выловили 3618 тонн, кеты к вылову рекомендовали 4026 тонн, поймано – 3354 тонны.

В Охотском районе ситуация с уловами, напротив, оказалась лучше, чем ожидалось. Прежде всего, ученые говорят о смещении лососевых на север, напомнил Кирилл Фирсов. Кроме того, отметил он, промыслу в Охотском районе в этом году благоприятствовала гидрологическая обстановка. В 2016 г. предприятия не смогли отработать в той мере, в которой хотелось бы, из-за высокой воды, рассказал руководитель комитета.

В подзоне Приморье уловы скромные: 87,5 тонны кеты и около 13 тонн горбуши.

Если смотреть по видам тихоокеанских лососей, то вылов охотоморской горбуши составил 5464 тонны, амурской – 703 тонны, приморской – 13 тонн. Летней амурской кеты добыто 6060 тонн, осенней – 20 018 тонн. Охотоморская кета – 12 900 тонн, приморская – 87,5 тонны.

Fishnews