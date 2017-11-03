Новости
Переработка лосося на рыбозаводе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае рассказали об итогах путины

Лососевая путина в Хабаровском крае обеспечила вылов 48 057тонн. Рекомендованный объем рыбаки освоили практически на 62%. Уловы не столь велики, как в предыдущие годы, однако есть и места, где промысел прошел успешнее ожидаемого.

Данные о результатах промысла Fishnews озвучил председатель краевого комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов.

Добыча лососевых традиционно осуществляется в нескольких районах – в подзоне Приморье (к северу от мыса Золотой), Амуре и лимане, на охотоморском побережье.

На Амуре и лимане в рамках различных видов рыболовства освоено 25 512 тонн, из этого объема на долю промышленного лова приходится 23 597 тонн. Руководитель комитета также прокомментировал данные о распределении уловов между Николаевским районом и теми территориями, которые находятся выше по Амуру. Ранее озвучивалось, что Николаевский район вылавливает практически 90%, однако результаты нынешней и предыдущей путин показывает, что это не так: на его долю приходится порядка 60-67%.

На охотоморском побережье рыбаки добыли 21 174 тонны лосося. В Сахалинском заливе к вылову изначально рекомендовали 9624 тонны, поймано – 6973 тонны. Горбуши при прогнозе 5598 тонн выловили 3618 тонн, кеты к вылову рекомендовали 4026 тонн, поймано – 3354 тонны.

В Охотском районе ситуация с уловами, напротив, оказалась лучше, чем ожидалось. Прежде всего, ученые говорят о смещении лососевых на север, напомнил Кирилл Фирсов. Кроме того, отметил он, промыслу в Охотском районе в этом году благоприятствовала гидрологическая обстановка. В 2016 г. предприятия не смогли отработать в той мере, в которой хотелось бы, из-за высокой воды, рассказал руководитель комитета.

В подзоне Приморье уловы скромные: 87,5 тонны кеты и около 13 тонн горбуши.

Если смотреть по видам тихоокеанских лососей, то вылов охотоморской горбуши составил 5464 тонны, амурской – 703 тонны, приморской – 13 тонн. Летней амурской кеты добыто 6060 тонн, осенней – 20 018 тонн. Охотоморская кета – 12 900 тонн, приморская – 87,5 тонны.

Fishnews
НазадМетки: лосось

Похожие новости

03 ноября 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Нынешняя неделя – это международная рыбохозяйственная выставка в Циндао, новые обсуждения сетей на промысле лосося, перемены в структурах «Нацрыбресурса».

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

В рыбной отрасли Хабаровского края ситуация остается стабильной, отмечает губернатор Вячеслав Шпорт. В регионе продолжаются поставки в рамках «Доступной рыбы», планируется строительство рыбоводных мощностей, реализация проектов в рамках ТОСЭР.

Россия организовала в Циндао обсуждение тенденций рыбного рынка

Перспективы развития и наиболее важные изменения, происходящие в российском рыбном хозяйстве, обсудили участники круглого стола «Глобальная торговля море- и рыбопродукцией» на выставке в Циндао.

02 ноября 2017 года

Пруды в тени барьеров

Предприятия Росрыбхоза по итогам третьего квартала почти на треть увеличили объемы реализации товарной рыбы. Задача регулятора – обеспечить отрасли господдержку наравне с другими аграриями и работать над устранением административных барьеров.

Тему сетей прокомментировали в Минсельхозе

В Министерстве сельского хозяйства считают необходимым комплексно решать проблему использования жаберных сетей на промысле тихоокеанских лососей. При этом регулирование должно быть научно обосновано и максимально прозрачно, отметил руководитель профильного департамента Евгений Кац.

31 октября 2017 года

Ассоциации Сахалина высказались по протоколу СРХС

Отраслевые ассоциации Сахалинской области направили предложения для включения в протокол регионального рыбохозяйственного совета. Это инициативы по сохранению лосося и снижению в отрасли административных барьеров.

Лента новостей

07 ноября 2017 года

Рыбная ассоциация выступила за упрощение оформления грузов

Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ФТС и усилит взаимодействие с Россельхознадзором по применению риск-ориентированного подхода при оформлении рыбы и рыбной продукции.

Россия и Мавритания обсудят «рыбное» сотрудничество

Переговоры министров иностранных дел России и Мавритании пройдут в Москве. Особое внимание стороны уделят работе отечественных рыбаков в ИЭЗ республики.

Moon Tech – новое имя известного бренда

Один из ведущих мировых производителей оборудования и технологий для холода – Yantai Moon – сменил название. Новое имя – Moon Environment Technology co., Ltd – отражает новые ориентиры для госкорпорации: экологичность технологий и укрепление позиций на международном рынке, отмечают в ее руководстве.

Ученые обменялись данными по сайре, сардине и другим объектам

Численность сайры находится на среднем уровне, полагают специалисты. Состояние этого ресурса, а также сардины, скумбрии, кальмара, лососей обсудили во Владивостоке ученые из России и Японии.

У Китая свой взгляд на борьбу с «рыбными» субсидиями

КНР предложила Всемирной торговой организации ограничить запрет на субсидии для судов, замешанных в браконьерстве. На поправки, отстаивающие китайские интересы, поступил ряд возражений.

Амурский вояж осетровой икры прервали правоохранители

В Хабаровском крае транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота 170 кг черной икры и фрагменты осетровых. Деликатесы общей стоимостью более 2,5 млн рублей перевозили на теплоходе по Амуру.

Россия вновь пригласила Корею вкладываться в рыбный бизнес

Инвестиционное сотрудничество в рыбном хозяйстве вновь стало предметом переговоров России и Южной Кореи. Меморандум о взаимопонимании подписали Минвостокразвития и корейское Министерство морских дел и рыболовства.

Сиговые Ямала получили шанс

Популяции пеляди, сига-пыжьяна и тугуна в Ямало-Ненецком автономном округе стали расти, отмечают ученые. По их мнению, главную угрозу запасам ценных рыб представляет браконьерство.

Реки и озера Поморья проверят на пригодность к рыбоводству

В трех районах Архангельской области проводятся научные работы по оценке потенциала местных водных объектов для использования под товарное рыбоводство.

03 ноября 2017 года

ФСБ обновила правила пограничного режима

Федеральная служба безопасности выпустила новые Правила пограничного режима. Документ вступит в силу со следующего года.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Двойные преференции

Капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобойном промысле «Антарктика за кормой» Виктор ЩЕРБАТЮК

Капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях

Виктор ЩЕРБАТЮК

Китобойный флот окупил себя с лихвой

Врио директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей БАЙТАЛЮК

Врио директора ТИНРО-Центра

Алексей БАЙТАЛЮК

PICES – уникальная международная организация

Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Амур должна объединить общая проблема – подорванный ресурс

Все интервью

Личное мнение

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

Все материалы

Крупным планом

Рыбацкий Амур

Рыбацкий Амур

Остров Сахалин. Фото из открытых источников

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Все материалы

События

С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург впервые принимал Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.