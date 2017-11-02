Россия и Мавритания обсудят «рыбное» сотрудничество

ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» 23 октября представит в Москве новый проект – «Нацрыблогистику». Его цель – обеспечить поставку рыбопродукции по всей стране, используя холодильно-складские комплексы в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону.

Россельхознадзор готов проверить предприятия Вьетнама, заинтересованные в поставках рыбопродукции на российский рынок, в декабре. Сейчас ведомство ждет от вьетнамских коллег программу инспекции.

Новый проект представил «Нацрыбресурс». Отраслевая логистическая компания «Нацрыблогистик» собирается обеспечить бесперебойные поставки рыбопродукции от Владивостока до Калининграда.

Госдума России ратифицировала Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. На заседании нижней палаты документ назвали существенным шагом вперед на пути евразийской интеграции.

Приморский край заинтересовался опытом Сахалинской области. Глава Приморья Андрей Тарасенко заявил о необходимости упрощать порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне.

В рамках работы над формированием бренда «Русская рыба», который в последнее время активно используется как представление отечественной рыбопродукции на международных и российских презентационных площадках, Росрыболовство намерено плотнее заняться вопросом качества такого товара.

Рыбная ассоциация выступила за упрощение оформления грузов Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ФТС и усилит взаимодействие с Россельхознадзором по применению риск-ориентированного подхода при оформлении рыбы и рыбной продукции.

Moon Tech – новое имя известного бренда Один из ведущих мировых производителей оборудования и технологий для холода – Yantai Moon – сменил название. Новое имя – Moon Environment Technology co., Ltd – отражает новые ориентиры для госкорпорации: экологичность технологий и укрепление позиций на международном рынке, отмечают в ее руководстве.

Ученые обменялись данными по сайре, сардине и другим объектам Численность сайры находится на среднем уровне, полагают специалисты. Состояние этого ресурса, а также сардины, скумбрии, кальмара, лососей обсудили во Владивостоке ученые из России и Японии.

В Хабаровском крае рассказали об итогах путины Лососевая путина в Хабаровском крае обеспечила вылов 48 057тонн. Рекомендованный объем рыбаки освоили практически на 62%. Уловы не столь велики, как в предыдущие годы, однако есть и места, где промысел прошел успешнее ожидаемого.

У Китая свой взгляд на борьбу с «рыбными» субсидиями КНР предложила Всемирной торговой организации ограничить запрет на субсидии для судов, замешанных в браконьерстве. На поправки, отстаивающие китайские интересы, поступил ряд возражений.

Амурский вояж осетровой икры прервали правоохранители В Хабаровском крае транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота 170 кг черной икры и фрагменты осетровых. Деликатесы общей стоимостью более 2,5 млн рублей перевозили на теплоходе по Амуру.

Россия вновь пригласила Корею вкладываться в рыбный бизнес Инвестиционное сотрудничество в рыбном хозяйстве вновь стало предметом переговоров России и Южной Кореи. Меморандум о взаимопонимании подписали Минвостокразвития и корейское Министерство морских дел и рыболовства.

Сиговые Ямала получили шанс Популяции пеляди, сига-пыжьяна и тугуна в Ямало-Ненецком автономном округе стали расти, отмечают ученые. По их мнению, главную угрозу запасам ценных рыб представляет браконьерство.

Реки и озера Поморья проверят на пригодность к рыбоводству В трех районах Архангельской области проводятся научные работы по оценке потенциала местных водных объектов для использования под товарное рыбоводство.