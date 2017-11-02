Россия и Мавритания обсудят «рыбное» сотрудничество

02 ноября 2017 года
В рамках работы над формированием бренда «Русская рыба», который в последнее время активно используется как представление отечественной рыбопродукции на международных и российских презентационных площадках, Росрыболовство намерено плотнее заняться вопросом качества такого товара.
01 ноября 2017 года
Приморский край заинтересовался опытом Сахалинской области. Глава Приморья Андрей Тарасенко заявил о необходимости упрощать порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне.
26 октября 2017 года
Госдума России ратифицировала Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. На заседании нижней палаты документ назвали существенным шагом вперед на пути евразийской интеграции.
25 октября 2017 года
Новый проект представил «Нацрыбресурс». Отраслевая логистическая компания «Нацрыблогистик» собирается обеспечить бесперебойные поставки рыбопродукции от Владивостока до Калининграда.
24 октября 2017 года
Россельхознадзор готов проверить предприятия Вьетнама, заинтересованные в поставках рыбопродукции на российский рынок, в декабре. Сейчас ведомство ждет от вьетнамских коллег программу инспекции.
19 октября 2017 года
ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» 23 октября представит в Москве новый проект – «Нацрыблогистику». Его цель – обеспечить поставку рыбопродукции по всей стране, используя холодильно-складские комплексы в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону.
07 ноября 2017 года
Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ФТС и усилит взаимодействие с Россельхознадзором по применению риск-ориентированного подхода при оформлении рыбы и рыбной продукции.
Один из ведущих мировых производителей оборудования и технологий для холода – Yantai Moon – сменил название. Новое имя – Moon Environment Technology co., Ltd – отражает новые ориентиры для госкорпорации: экологичность технологий и укрепление позиций на международном рынке, отмечают в ее руководстве.
Численность сайры находится на среднем уровне, полагают специалисты. Состояние этого ресурса, а также сардины, скумбрии, кальмара, лососей обсудили во Владивостоке ученые из России и Японии.
Лососевая путина в Хабаровском крае обеспечила вылов 48 057тонн. Рекомендованный объем рыбаки освоили практически на 62%. Уловы не столь велики, как в предыдущие годы, однако есть и места, где промысел прошел успешнее ожидаемого.
КНР предложила Всемирной торговой организации ограничить запрет на субсидии для судов, замешанных в браконьерстве. На поправки, отстаивающие китайские интересы, поступил ряд возражений.
В Хабаровском крае транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота 170 кг черной икры и фрагменты осетровых. Деликатесы общей стоимостью более 2,5 млн рублей перевозили на теплоходе по Амуру.
Инвестиционное сотрудничество в рыбном хозяйстве вновь стало предметом переговоров России и Южной Кореи. Меморандум о взаимопонимании подписали Минвостокразвития и корейское Министерство морских дел и рыболовства.
Популяции пеляди, сига-пыжьяна и тугуна в Ямало-Ненецком автономном округе стали расти, отмечают ученые. По их мнению, главную угрозу запасам ценных рыб представляет браконьерство.
В трех районах Архангельской области проводятся научные работы по оценке потенциала местных водных объектов для использования под товарное рыбоводство.
03 ноября 2017 года
Федеральная служба безопасности выпустила новые Правила пограничного режима. Документ вступит в силу со следующего года.