08 ноября 2017 года

Инспекторы Кореи подтвердили безопасность российской рыбы

Группа южнокорейских инспекторов завершила визит на Дальний Восток России. Зарубежные специалисты проверяли систему обеспечения безопасности рыбопродукции, предназначенной для поставок в республику.

Представители Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея (MOF) инспектировали российские рыбоперерабатывающие предприятия и суда, зарегистрированные на право экспорта рыбной продукции. Проверки проводились в Приморье и на Камчатке.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФГБУ «НЦБРП», гости убедились в способности российской стороны обеспечить безопасность рыбной продукции в соответствии с требованиями Республики Корея. Инспекторы подтвердили возможность продолжения беспрепятственных поставок с рыбозаводов и судов РФ.

Fishnews