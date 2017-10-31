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Корейская делегация прибыла для проверки рыбных экспортеров

Группа корейских инспекторов приступила к работе в России: зарубежные специалисты приехали на Дальний Восток для оценки системы обеспечения безопасности рыбопродукции, предназначенной на экспорт.

Инспекция проводится в рамках договоренностей, достигнутых Министерством морских дел и рыболовства (MOF) Республики Корея и Россельхознадзором.

30 октября корейские специалисты провели рабочее совещание во Владивостоке, в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе структуры, с российской стороны во встрече приняли участие президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, заместитель руководителя управления Ирина Горбань, начальник отдела по работе с рыбоперерабатывающими предприятиями Приморского края ФГБУ «НЦБРП» Алексей Миронов и начальники профильных отделов теруправления.

Обсуждались вопросы качества и безопасности продукции водного промысла, оценка эквивалентности мер, принимаемых российской стороной при экспорте продукции животного происхождения.

В качестве рекомендаций со своей стороны корейские специалисты попросили указывать на маркировке продукции срок годности на английском языке (best before).

Свою работу зарубежная делегация продолжит в Камчатском крае: в регионе запланирована инспекция ряда рыбоперерабатывающих предприятий и морских судов, поставляющих рыбную продукцию в Корею. Визит корейских специалистов продлится до 6 ноября.

Fishnews
НазадМетки: владивостокдальний востоккореяроссельхознадзор

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