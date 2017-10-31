Корейская делегация прибыла для проверки рыбных экспортеров

31 октября 2017 года
Официально опубликован приказ Минсельхоза, регламентирующий предоставление сведений в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии – ВетИС.
Архангельский траловый флот продолжит модернизацию и развитие рыбного порта и судоремонтного завода. Подразделения компании обслуживают суда не только АТФ, но и многих предприятий, базирующихся в Архангельске.
Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета пройдет в Южно-Сахалинске 10 ноября. Среди вопросов встречи – переиздание бассейновых правил рыболовства.
30 октября 2017 года
Разные решения предлагались по вопросу использования жаберных сетей при промысле лосося на Камчатке. На этот раз обсуждения переместились на площадку Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
27 октября 2017 года
Промышленную добычу китов СССР начал 85 лет назад. О том, как зарождалась и развивалась эта отрасль, Fishnews рассказал капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях Виктор Щербатюк.
В Приморском крае планируется провести конкурс по распределению участков для традиционного рыболовства КМНС. В качестве лотов предлагается два РПУ – в Лазовском и Ольгинском районах.
31 октября 2017 года
Официально опубликован приказ Минсельхоза, регламентирующий предоставление сведений в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии – ВетИС.
Отраслевые ассоциации Сахалинской области направили предложения для включения в протокол регионального рыбохозяйственного совета. Это инициативы по сохранению лосося и снижению в отрасли административных барьеров.
Архангельский траловый флот продолжит модернизацию и развитие рыбного порта и судоремонтного завода. Подразделения компании обслуживают суда не только АТФ, но и многих предприятий, базирующихся в Архангельске.
Норвегия в 2018 г. получит квоты на мойву в рамках освоения ОДУ Исландии, решения российско-норвежской комиссии по рыболовству и соглашения от 1999 г. Кроме того, норвежским рыбакам, возможно, достанутся лимиты на мойву от ЕС.
Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета пройдет в Южно-Сахалинске 10 ноября. Среди вопросов встречи – переиздание бассейновых правил рыболовства.
Трое жителей Камчатки стали подозреваемыми по уголовному делу о производстве опасных для здоровья товаров. Употребление изъятой рыбопродукции могло привести к токсико-инфекционным заболеваниям.
Президент Владимир Путин постановил присоединить Калининградский морской рыбный порт к ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Как отмечали в Росрыболовстве, изменения направлены на оптимизацию управления объектами федеральных рыбных терминалов.
Механизм инвестиционных квот может быть использован на Камчатке для развития береговой рыбопереработки, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын. На сегодняшний день 6 компаний собираются реализовывать проекты по строительству заводов под инвестквоты.
Вторая японская бизнес-миссия завершила работу на Курильских островах. Среди перспективных направлений сотрудничества – марикультура. Следующая встреча должна состояться уже через несколько месяцев.
30 октября 2017 года
По данным Ассоциации «Росрыбхоз», после внесения в июле изменений в постановление правительства № 1528 предприятиям товарного рыбоводства были одобрены кредиты по ставке для сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 75 млн рублей.