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В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

На международной выставке «Агропродмаш-2017» в столице решения для рыбной промышленности представили 99 компаний. Акцент был сделан на производителей холодильного оборудования.

Выставка проходила в ЦВК «Экспоцентр» с 9 по 13 октября. Как сообщили Fishnews организаторы, в этом году «Агропродмаш» значительно расширился. По сравнению с прошлым годом экспозиционная площадь выросла на 11,7%, количество участников и посетителей увеличилось на 10%. Технологические решения представили 808 компаний из 37 стран. Германия, Польша и Китай организовали национальные экспозиции. В выставке приняли участие 450 российских компаний. Смотр посетили более 24 тыс. человек, 92% из которых - отраслевые специалисты.

19 тематических салонов «Агропродмаша» наглядно продемонстрировали развитие всех сегментов пищепрома, достижения отечественных и зарубежных производителей. Были премьеры технологических решений для самых разных отраслей индустрии продовольствия.

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Экспозиция пополнилась новыми компаниями из России и Нидерландов. В зоне презентаций участники салона имели возможность представить новое оборудование для переработки рыбы и морепродуктов. Всего на выставке решения для рыбной промышленности представили 99 компаний.

Масштабная деловая программа выставки охватила проблематику ключевых отраслей пищепрома. Состоялись крупные международные отраслевые форумы, конгрессы, конференции. Прошли многочисленные круглые столы, мастер-классы, презентации, авторитетные профессиональные конкурсы, семинары – всего 45 мероприятий.

«Агропродмаш-2017» получил много положительных отзывов участников и посетителей. Они оценили профессиональный уровень организации выставки, комфортную атмосферу, масштабную интересную экспозицию, а также количество и качество полученных во время работы контактов.

Выставка проводилась при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Следующая, 23-я, международная выставка «Агропродмаш» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 8 по 12 октября.

Полный текст читайте в рубрике «События» на сайте Fishnews.

  • В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»
  • В Москве прошла 22-я международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2017». Фото пресс-службы «Экспоцентра»
  • В Москве прошла 22-я международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2017». Фото пресс-службы «Экспоцентра»
  • Форум «Пищевое машиностроение-2017» стал самым масштабным мероприятием для отрасли за последние годы. Фото пресс-службы «Экспоцентра»
  • Технологические решения представили 808 компаний из 37 стран. Фото пресс-службы «Экспоцентра»
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