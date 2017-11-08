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Синий краб

Нелегальных краболовов наказали на 13,3 млн рублей

На Камчатке оштрафована иностранная компания, незаконно добывавшая синего краба. Судно-«подфлажник» задержали с браконьерским уловом в Беринговом море в июле.

Камчатский краевой суд рассмотрел административное дело в отношении компании «СП Лайт Ко.ЛТД». Установлено, что в июле текущего года она, используя судно «СП 101» под флагом Республики Того, добыла 5361 синего краба в Беринговом море, в исключительной экономзоне РФ. При этом судно не имело разрешения на вылов и необходимых технических средств контроля, не вело судовую и промысловую документацию и не подавало судовые суточные донесения, сообщили Fishnews в пресс-службе крайсуда.

В ходе проверки выяснилось, что «СП 101» оборудовано для работы в открытом море, а также для хранения и транспортировки ВБР. В чанах обнаружили живого краба, а в морозильном трюме - минтай и сельдь для наживы. Судовые журналы на борту отсутствовали, документы о прохождении морских контрольных пунктов и о пересечении линии внешней границы ИЭЗ не были предоставлены.

Петропавловск-Камчатский городской суд обязал компанию выплатить штраф в размере около 13,3 млн рублей (двукратная стоимость улова). Краевой суд рассмотрел жалобу защитника «СП Лайт Ко.ЛТД» и оставил постановление суда первой инстанции в силе.

Fishnews
НазадМетки: камчаткакрабминтай

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