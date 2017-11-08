Нелегальных краболовов наказали на 13,3 млн рублей

08 ноября 2017 года
Корейский гигант «Лотте» изучает возможности создания на Камчатке завода по переработке минтая – об этом сообщили в Минвостокразвития России.
Группа южнокорейских инспекторов завершила визит на Дальний Восток России. Зарубежные специалисты проверяли систему обеспечения безопасности рыбопродукции, предназначенной для поставок в республику.
03 ноября 2017 года
В рыбной отрасли Хабаровского края ситуация остается стабильной, отмечает губернатор Вячеслав Шпорт. В регионе продолжаются поставки в рамках «Доступной рыбы», планируется строительство рыбоводных мощностей, реализация проектов в рамках ТОСЭР.
Перспективы развития и наиболее важные изменения, происходящие в российском рыбном хозяйстве, обсудили участники круглого стола «Глобальная торговля море- и рыбопродукцией» на выставке в Циндао.
Распространение и поведение минтая в российских водах Берингова моря существенно отличаются от прошлогодних, отмечают ученые. Так, в октябре рыбы было мало на севере Анадырского залива, также суточный вылов уменьшился из-за штормовой погоды.
02 ноября 2017 года
В этом году группа компаний «Антей» представила посетителям рыбохозяйственной выставки в Циндао новинку: дикую камбалу, которую доставили в Китай в живом виде прямо из района промысла.
09 ноября 2017 года
Тенденции незаконного промысла лососей и возможные меры борьбы с ним обсудили участники конференции, проходившей на Сахалине. Среди поднятых тем – регулирование добычи сетями, полномочия органов рыбоохраны.
В Сочи с 1 по 5 октября 2018 г. пройдет заседание Постоянного комитета Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
В Ненецком автономном округе на конкурс выставили 26 участков для промышленного и прибрежного рыболовства на реках, озерах и в море. Общая площадь этих акваторий составляет 23,5 тыс. га.
Хищение урожаев, обилие нелегальной продукции на рынке и недостатки нормативной базы являются серьезными барьерами для развития аквакультуры на Дальнем Востоке, отмечают представители российского и зарубежного бизнеса.
Ежегодно в Китай, по данным бизнеса, нелегально ввозится около 1,6 млн тонн водных биоресурсов. Из-за масштабных потоков контрабандной дешевой креветки страдают легальные поставщики.
С учетом научных прогнозов по состоянию лососевого ресурса нужно выработать систему регулирования на будущие годы, отметил замглавы Росрыболовства Петр Савчук по итогам конференции на Сахалине.
В Республике Саха (Якутия) 27 декабря пройдет аукцион по закреплению долей квот вылова на реках и озерах региона. Победители торгов смогут добывать промышленным способом ряпушку, нельму, пелядь, сига, муксуна, осетра, тайменя и чира.
Россия рассчитывает стать ведущим поставщиком экологически чистых продуктов питания для соседей по АТР, заявил президент Владимир Путин в статье накануне юбилейного саммита АТЭС.
К 7 ноября российские пользователи освоили 4 млн 157,8 тыс. тонн водных биоресурсов - на 2,1% выше уровня прошлого года. Прибавку обеспечил промысел за рубежом, а также в Северном и Каспийском бассейнах.
08 ноября 2017 года
Уловы сельди у Корейского полуострова, постоянно сокращавшиеся с 1980-х гг., в нынешнем году выросли сразу на 30%, пишут СМИ Республики Корея. Это повлияло на стоимость квамэги – популярного рыбного деликатеса.