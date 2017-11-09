09 ноября 2017 года

Поднимать планку по уловам помогают заграничные воды

К 7 ноября российские пользователи освоили 4 млн 157,8 тыс. тонн водных биоресурсов - на 2,1% выше уровня прошлого года. Прибавку обеспечил промысел за рубежом, а также в Северном и Каспийском бассейнах.

В Дальневосточном бассейне добыто 2 млн 753,2 тыс. тонн ВБР, это на 3,6 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2016 г. Минтая поймано 1 млн 566,1 тыс. тонн, что превышает прошлогодний уровень на 21,1 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Северном бассейне вылов достиг 504,1 тыс. тонн, прибавка составила 6,1 тыс. тонн. Трески добыто 354,8 тыс. тонн (+9,1 тыс. тонн), пикши - 90,3 тыс. тонн (- 9,3 тыс. тонн).

Промысел в Балтийском море принес 60,4 тыс. тонн, что ниже уровня 2016 г. на 0,9 тыс. тонн. Шпрота освоено 31,9 тыс. тонн - на 2,1 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вылов сельди уменьшился на 2,1 тыс. тонн, до 17,8 тыс. тонн.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна выловили 65,5 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 14,2 тыс. тонн меньше показателя на отчетную дату 2016 г. На промысле хамсы добыто 30,2 тыс. тонн (+0,5 тыс. тонн). Тюльки поймано 5,3 тыс. тонн, это на 2 тыс. тонн ниже уровня прошлого года.

В Каспийском бассейне общий вылов водных биоресурсов вырос на 2,8 тыс. тонн по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. – до 50,9 тыс. тонн. Кильки освоено 0,9 тыс. тонн (-0,4 тыс. тонн), других крупных и мелких пресноводных видов - 23,5 тыс. тонн (-0,8 тыс. тонн).

Отечественный промысел в зонах иностранных государств принес 401,5 тыс. тонн, прибавка составила 54,4 тыс. тонн (главным образом за счет вылова в водах Анголы и Марокко). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда наловили 286,2 тыс. тонн (+42,5 тыс. тонн).

Fishnews