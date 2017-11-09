Рыбаков Якутии ждут новые квоты

09 ноября 2017 года
Тенденции незаконного промысла лососей и возможные меры борьбы с ним обсудили участники конференции, проходившей на Сахалине. Среди поднятых тем – регулирование добычи сетями, полномочия органов рыбоохраны.
В Сочи с 1 по 5 октября 2018 г. пройдет заседание Постоянного комитета Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Хищение урожаев, обилие нелегальной продукции на рынке и недостатки нормативной базы являются серьезными барьерами для развития аквакультуры на Дальнем Востоке, отмечают представители российского и зарубежного бизнеса.
С учетом научных прогнозов по состоянию лососевого ресурса нужно выработать систему регулирования на будущие годы, отметил замглавы Росрыболовства Петр Савчук по итогам конференции на Сахалине.
К 7 ноября российские пользователи освоили 4 млн 157,8 тыс. тонн водных биоресурсов - на 2,1% выше уровня прошлого года. Прибавку обеспечил промысел за рубежом, а также в Северном и Каспийском бассейнах.
08 ноября 2017 года
Росрыболовство провело аукцион по продаже долей квот вылова трески, камбал, минтая, красного краба-стригуна, северной креветки на Дальнем Востоке. По итогам торгов в бюджет поступит более 707 млн рублей.
09 ноября 2017 года
Тенденции незаконного промысла лососей и возможные меры борьбы с ним обсудили участники конференции, проходившей на Сахалине. Среди поднятых тем – регулирование добычи сетями, полномочия органов рыбоохраны.
В Сочи с 1 по 5 октября 2018 г. пройдет заседание Постоянного комитета Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
В Ненецком автономном округе на конкурс выставили 26 участков для промышленного и прибрежного рыболовства на реках, озерах и в море. Общая площадь этих акваторий составляет 23,5 тыс. га.
Хищение урожаев, обилие нелегальной продукции на рынке и недостатки нормативной базы являются серьезными барьерами для развития аквакультуры на Дальнем Востоке, отмечают представители российского и зарубежного бизнеса.
Ежегодно в Китай, по данным бизнеса, нелегально ввозится около 1,6 млн тонн водных биоресурсов. Из-за масштабных потоков контрабандной дешевой креветки страдают легальные поставщики.
С учетом научных прогнозов по состоянию лососевого ресурса нужно выработать систему регулирования на будущие годы, отметил замглавы Росрыболовства Петр Савчук по итогам конференции на Сахалине.
Россия рассчитывает стать ведущим поставщиком экологически чистых продуктов питания для соседей по АТР, заявил президент Владимир Путин в статье накануне юбилейного саммита АТЭС.
К 7 ноября российские пользователи освоили 4 млн 157,8 тыс. тонн водных биоресурсов - на 2,1% выше уровня прошлого года. Прибавку обеспечил промысел за рубежом, а также в Северном и Каспийском бассейнах.
На Камчатке оштрафована иностранная компания, незаконно добывавшая синего краба. Судно-«подфлажник» задержали с браконьерским уловом в Беринговом море в июле.
08 ноября 2017 года
Уловы сельди у Корейского полуострова, постоянно сокращавшиеся с 1980-х гг., в нынешнем году выросли сразу на 30%, пишут СМИ Республики Корея. Это повлияло на стоимость квамэги – популярного рыбного деликатеса.