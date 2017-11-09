09 ноября 2017 года

Рыбаков Якутии ждут новые квоты

В Республике Саха (Якутия) 27 декабря пройдет аукцион по закреплению долей квот вылова на реках и озерах региона. Победители торгов смогут добывать промышленным способом ряпушку, нельму, пелядь, сига, муксуна, осетра, тайменя и чира.

Аукцион состоится в Якутске, организатор – Ленское теруправление Росрыболовства. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подавать заявки до 8 декабря.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на торги выставлены 24 лота. Участникам торгов предлагают доли квот ряпушки на реках Колыма, Лена, Анабар, Индигирка. Нельму победители смогут осваивать на Колыме, Лене, Индигирке. Пелядь – на озерах бассейна рек Лена, Оленек, Колыма, Алазея. Также на аукционе разыграют лимиты сига на Лене, Анабаре, Индигирке, озерах бассейна Колымы и Алазеи. Кроме того, для рыбаков региона приготовили объемы муксуна на Лене, Анабаре и Индигирке, осетра и тайменя на Лене. Доли квот чира ждут промысловиков на Анабаре, Индигирке и озерах бассейна Колымы и Алазеи.

С победителями торгов заключат договоры сроком действия до конца 2021 г.

Fishnews