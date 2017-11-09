Постоянный комитет СИТЕС соберется в Сочи

09 ноября 2017 года
Тенденции незаконного промысла лососей и возможные меры борьбы с ним обсудили участники конференции, проходившей на Сахалине. Среди поднятых тем – регулирование добычи сетями, полномочия органов рыбоохраны.
Хищение урожаев, обилие нелегальной продукции на рынке и недостатки нормативной базы являются серьезными барьерами для развития аквакультуры на Дальнем Востоке, отмечают представители российского и зарубежного бизнеса.
С учетом научных прогнозов по состоянию лососевого ресурса нужно выработать систему регулирования на будущие годы, отметил замглавы Росрыболовства Петр Савчук по итогам конференции на Сахалине.
В Республике Саха (Якутия) 27 декабря пройдет аукцион по закреплению долей квот вылова на реках и озерах региона. Победители торгов смогут добывать промышленным способом ряпушку, нельму, пелядь, сига, муксуна, осетра, тайменя и чира.
К 7 ноября российские пользователи освоили 4 млн 157,8 тыс. тонн водных биоресурсов - на 2,1% выше уровня прошлого года. Прибавку обеспечил промысел за рубежом, а также в Северном и Каспийском бассейнах.
08 ноября 2017 года
Росрыболовство провело аукцион по продаже долей квот вылова трески, камбал, минтая, красного краба-стригуна, северной креветки на Дальнем Востоке. По итогам торгов в бюджет поступит более 707 млн рублей.
09 ноября 2017 года
Тенденции незаконного промысла лососей и возможные меры борьбы с ним обсудили участники конференции, проходившей на Сахалине. Среди поднятых тем – регулирование добычи сетями, полномочия органов рыбоохраны.
В Ненецком автономном округе на конкурс выставили 26 участков для промышленного и прибрежного рыболовства на реках, озерах и в море. Общая площадь этих акваторий составляет 23,5 тыс. га.
Хищение урожаев, обилие нелегальной продукции на рынке и недостатки нормативной базы являются серьезными барьерами для развития аквакультуры на Дальнем Востоке, отмечают представители российского и зарубежного бизнеса.
Ежегодно в Китай, по данным бизнеса, нелегально ввозится около 1,6 млн тонн водных биоресурсов. Из-за масштабных потоков контрабандной дешевой креветки страдают легальные поставщики.
С учетом научных прогнозов по состоянию лососевого ресурса нужно выработать систему регулирования на будущие годы, отметил замглавы Росрыболовства Петр Савчук по итогам конференции на Сахалине.
В Республике Саха (Якутия) 27 декабря пройдет аукцион по закреплению долей квот вылова на реках и озерах региона. Победители торгов смогут добывать промышленным способом ряпушку, нельму, пелядь, сига, муксуна, осетра, тайменя и чира.
Россия рассчитывает стать ведущим поставщиком экологически чистых продуктов питания для соседей по АТР, заявил президент Владимир Путин в статье накануне юбилейного саммита АТЭС.
К 7 ноября российские пользователи освоили 4 млн 157,8 тыс. тонн водных биоресурсов - на 2,1% выше уровня прошлого года. Прибавку обеспечил промысел за рубежом, а также в Северном и Каспийском бассейнах.
На Камчатке оштрафована иностранная компания, незаконно добывавшая синего краба. Судно-«подфлажник» задержали с браконьерским уловом в Беринговом море в июле.
08 ноября 2017 года
Уловы сельди у Корейского полуострова, постоянно сокращавшиеся с 1980-х гг., в нынешнем году выросли сразу на 30%, пишут СМИ Республики Корея. Это повлияло на стоимость квамэги – популярного рыбного деликатеса.