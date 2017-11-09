09 ноября 2017 года

Постоянный комитет СИТЕС соберется в Сочи

В Сочи с 1 по 5 октября 2018 г. пройдет заседание Постоянного комитета Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Провести в Сочи 70-е заседание Постоянного комитета СИТЕС предложило Минприроды.

Мероприятие организуют Минприроды, Росприроднадзор и Росрыболовство. Безопасность заседания обеспечат Министерство внутренних дел и ФСБ.

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - международное правительственное соглашение, подписанное в результате резолюции Международного союза охраны природы (IUCN) в 1973 г. в Вашингтоне. Документ вступил в действие 1 июля 1975 г., на август 2006 г. его подписало 169 государств.

СИТЕС представляет различные степени защиты для более чем 33 тыс. видов животных и растений. Как только виды диких животных и растений попадают в список СИТЕС, международная торговля ими становится предметом контроля, степень которого варьируется в зависимости от их статуса: от контролируемой торговли до полного запрета торговли редкими видами, находящимися под угрозой исчезновения.

Россия стала участницей Конвенции в 1992 г. как правопреемник СССР, присоединившегося к этому документу в 1976 г.

Fishnews