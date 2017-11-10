10 ноября 2017 года

Счетная палата рекомендовала повысить эффективность использования портов

По итогам проверки ФГУП «Нацрыбресурс» Счетная палата указала на недостаточно эффективное управление федеральным имуществом, закрепленным за учреждением, и заниженные ставки по старым договорам аренды ГТС.

В рамках проверки оценивалась эффективность деятельности «Нацрыбресурса» в 2015-2016 гг. и за истекший период 2017 г. по управлению закрепленным за ФГУП государственным имуществом в целях обеспечения госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». В состав имущественного комплекса входят и гидротехнические сооружения в терминалах морских портов, предназначенные для обслуживания судов рыбопромыслового флота.

В докладе аудитора Бато-Жаргала Жамбалнимбуева отмечено, что анализ условий договоров аренды ГТС, в том числе заключенных в период с 1992 по 2012 гг. территориальными управлениями Росимущества до момента передачи причалов Нацрыбресурсу, выявил ряд недостатков.

В частности, в договорах в качестве целей использования ГТС прописаны услуги по швартовке, стоянке и обслуживанию всех типов судов, судоремонт и погрузо-разгрузочные работы, а не комплексное обслуживание судов рыбопромыслового флота, сообщили Fishnews в пресс-службе Счетной палаты. Кроме того, аудитор указал на занижение ставок арендной платы, которые по части договоров не пересматривались на протяжении нескольких лет. Замечания в ходе проверки вызвала и реализация проекта по реконструкции объектов федеральной собственности морского терминала в порту Петропавловск-Камчатский.

В письме, направленном по итогам контрольного мероприятия в Росрыболовство, Счетной палатой рекомендовано утвердить стратегию развития ФГУП «Нацрыбресурс», внести изменения в устав учреждения, усилить контроль за реконструкцией причалов на Камчатке и провести инвентаризацию гидротехнических сооружений и объектов инфраструктуры морских рыбных портов, переданных в хозяйственное ведение «Нацрыбресурса» с 2007 г.

Fishnews