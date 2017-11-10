10 ноября 2017 года

Рыбоводы улучшают показатели

К октябрю в России произведено 134 тыс. тонн продукции аквакультуры - на 15% выше уровня прошлого года. Между тем, не все регионы направляют заявки на выделение средств госбюджета для субсидий хозяйствам.

Данные по аквакультуре озвучили на видеоконференции с регионами, которую провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, за девять месяцев в стране выращено более 22 тыс. тонн рыбопосадочного материала (+16% к уровню 2016 г.). Производство товарной рыбы и морепродуктов выросло до 111 тыс. тонн (+15,6%).

Годовые показатели по объемам производства продукции товарной аквакультуры, установленные госпрограммой развития рыбохозяйственного комплекса - 203 тыс. тонн - выполнены на 66%. При этом значительный прирост ожидается в четвертом квартале.

По итогам девяти месяцев лидером стал Южный федеральный округ: там выращено 46 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, показатель на отчетную дату прошлого года превышен на 15. Северо-Западный федеральный округ занимает второе место с объемом в 43,6 тыс. тонн (+17%), на третьем - Центральный федеральный округ с 14,8 тыс. тонн (+3%).

С начала года объем выращенной рыбы в Карелии достиг 22,4 тыс. тонн. Рыбоводные мощности товарных хозяйств и благоприятные природно-климатические условия позволяют республике возглавлять пятерку региональных лидеров, в которую вошли Ростовская область (18,7 тыс. тонн), Краснодарский край (17,9 тыс. тонн), Мурманская область (11,8 тыс. тонн) и Ленинградская область (8,3 тыс. тонн).

На совещании подняли вопрос распределения субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры, и освоения выделяемых на это средств госбюджета. Глава ведомства отметил, что ситуация по ряду регионов исправляется: на 2018 г. заявки направили 11 субъектов РФ, тогда как в 2017 году – только 5 субъектов.

Однако некоторые регионы до сих пор не выключились в программу: от них не поступило ни одной заявки. Илья Шестаков обратил внимание территориальных управлений на взаимодействие с такими субъектами и подчеркнул необходимость своевременного доведения до хозяйств информации о доступных мерах господдержки. Руководитель Росрыболовства поручил взять вопрос на особый контроль и подготовить соответствующие обращения к главам регионов.

Также были подведены предварительные итоги работ по выпуску молоди для искусственного воспроизводства. В рамках госзадания в этом году в дикую природу переселили более 7 млрд 884 млн мальков, план выполнен на 105%.

Положительная динамика наблюдается в области компенсационных мероприятий: выпущено в 2,7 раза больше молоди, чем в 2015 г. и на 80% больше, чем в прошлом году. До начала ноября выпущено 512 млн экземпляров, осталось 30% до выполнения плана в объеме 733 млн штук.

Fishnews