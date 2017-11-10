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Российское судно на промысле сайры

Сайроловы России и Кореи не ладят на промысле

Ассоциация океанического промысла Республики Корея выразила обеспокоенность столкновениями между корейскими и российскими судами на сайровой путине. Сахалинские пограничники обещали передать эту информацию в Росрыболовство.

В Южно-Сахалинске сотрудники областного пограничного управления ФСБ России провели встречу с представителями Ассоциации океанического промысла Республики Корея. Они обсудили вопросы организации специализированного промысла сайры корейскими судами в исключительной экономзоне РФ в этом году, результаты госконтроля, а также разрешение конфликтных ситуаций и возможных проблем. Как сообщили Fishnews в пресс-службе погрануправления, отдельной темой стал незаконный промысел иностранных судов в российской ИЭЗ.

Несмотря на низкие показатели освоения квот в 2017 г., гости выразили признательность и благодарность российской стороне за обеспечение условий для благоприятного промысла. Вместе с тем иностранцы выразили обеспокоенность допущенными в период добычи сайры столкновениями между корейскими и российскими судами. Погрануправление обещало передать эту информацию в Федеральное агентство по рыболовству, в ведении которого находятся вопросы по обеспечению безопасности мореплавания.

Российские правоохранители, в свою очередь, поблагодарили ассоциацию за профилактическую работу с экипажами корейских судов. Отмечено, что в 2017 г. промысловый флот республики не допускал нарушений.

Стороны также достигли соглашения по обмену информацией про обнаружении корейскими судами фактов иностранного браконьерства в ИЭЗ России.

В июне в погрануправлении прошла рабочая встреча с представителями департамента рыболовства Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»). Одной из тем также стали конфликты между российскими и японскими рыбаками.

Fishnews
НазадМетки: браконьерствокореяросрыболовствояпония

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