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Санкционную рыбу ввозили под видом белорусской

Россельхознадзор ограничил поставки в РФ рыбы и морепродуктов с двух предприятий Белоруссии. Причиной стал реэкспорт санкционной продукции из Европы.

Замороженная, сырая, неразделанная мойва, салака и скумбрия из Норвегии, Финляндии и Великобритании в июле-августе 2017 г. ввозились в Россию под видом «рыбы слабосоленой мороженой» белорусского происхождения. Однако, по данным лабораторных исследований Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России, в Белоруссии продукция не подвергалась никакой обработке, в том числе посолу. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Между тем Норвегия, Финляндия, Великобритания входят в перечень стран, в отношении которых Россия ввела запрет на поставки отдельных видов товаров. В этой связи Россельхознадзор с 14 ноября 2017 г. ввел временные ограничения на ввоз в РФ рыбы и морепродуктов с предприятий ОДО «Витебскрыба» и ОАО «Белрыба». Соответствующие письма в направлены в правоохранительные органы и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

Эмбарго Россия ввела в августе 2014 г. Россия в ответ на санкции зарубежных стран. Под запрет попали поставки в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, Австралии, Канады, Норвегии и стран Евросоюза. В список санкционных товаров вошла и продукция из водных биоресурсов.

В августе 2015 г. эмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. Впоследствии глава государства продлил действие антисанкций до конца 2017 г. С 2015 г. продукция, которая была ввезена в РФ вопреки эмбарго, подлежит уничтожению.

Fishnews
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