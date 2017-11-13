13 ноября 2017 года

Гребешка и кукумарию разыграют на аукционе

Росрыболовство объявило о проведении аукциона по продаже квот гребешка, кальмаров, морского ежа, кукумарии и трубача в Дальневосточном бассейне. Торги назначены на 18-19 декабря.

Извещение о проведении аукциона размещено в соответствующем разделе сайта Федерального агентства по рыболовству.

На торги будет выставлено 27 лотов. Как сообщает корреспондент Fishnews, среди них доли квот добычи гребешка и морского ежа в Западно-Сахалинской подзоне, кальмаров в Северо-Курильской зоне, трубача в подзоне Приморье южнее мыса Золотой, а также кукумарии в Южно-Курильской зоне и в подзоне Приморье как севернее, так и южнее мыса Золотой.

Поскольку речь идет о прибрежных квотах, одним из условий допуска к аукциону является регистрация в соответствующем субъекте РФ. Договоры о закреплении долей квот, заключенные с победителями, будут иметь различные сроки действия – в основном до ноября-декабря 2018 г. Только по морскому гребешку в Западно-Сахалинской подзоне (лоты 1, 2, 3) и кукумарии в подзоне Приморье севернее мыса Золотой (лоты 20, 21, 22) срок действия договоров составит 10 лет.

Заявки на участие в аукционе Росрыболовство принимает до 11 декабря 2017 г.

Fishnews