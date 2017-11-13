13 ноября 2017 года

Электрическая рыбалка обошлась гостям из Китая в миллион

В Забайкальском крае двух китайских браконьеров оштрафовали на 500 тыс. рублей каждого с конфискацией лодки. Ранее граждан соседнего государства поймали за промыслом электроудочкой в реке Аргунь.

Нерчинско-Заводский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух граждан Китая. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов рыбы с применением электротока группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, иностранцы оборудовали лодку генератором тока, сконструировали электроудочку и с ее помощью незаконно рыбачили в конце лета в реке Аргунь. Добычей браконьеров стали 103 экземпляра рыбы, в том числе 16 ленков, 39 хариусов, 7 амурских щук, 30 амурских язей (чебаков), красноперый жерех, 2 серебряных карася, 5 налимов. Биофауне реки и Ангаро-Байкальскому теруправления Росрыболовства нанесен ущерб на общую сумму 17,6 тыс. рублей.

Подсудимым назначили наказание в виде штрафов по 500 тыс. рублей каждому с конфискацией орудий незаконного лова в доход государства. По словам китайцев, на лодку, мотор, бензогенератор и сварочный аппарат для увеличения силы тока они потратили в переводе на российскую валюту около 160 тыс. рублей. Также суд удовлетворил иск теруправления о возмещении причиненного ущерба.

Приговор вступил в законную силу и исполнен. Осужденные оплатили назначенные штрафы и возместили причиненный ущерб.

Fishnews