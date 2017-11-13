Электрическая рыбалка обошлась гостям из Китая в миллион

13 ноября 2017 года
Рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo подтвердила эффективность работы российских компаний на национальном стенде. Следующий шаг – продвижение на широкий рынок определенного продукта, отмечает гендиректор отраслевого выставочного оператора ESG Иван Фетисов.
К концу октября на Дальнем Востоке рыбаки взяли свыше 351 тыс. тонн тихоокеанских лососей. О том, как проходила путина, власти регионов и отраслевая наука рассказали на заседании ДВНПС.
Росрыболовство объявило о проведении аукциона по продаже квот гребешка, кальмаров, морского ежа, кукумарии и трубача в Дальневосточном бассейне. Торги назначены на 18-19 декабря.
10 ноября 2017 года
Переиздание правил рыболовства для Дальневосточного бассейна рассмотрели на заседании ДВНПС в Южно-Сахалинске. Проект будет размещен для обсуждения.
Ассоциация океанического промысла Республики Корея выразила обеспокоенность столкновениями между корейскими и российскими судами на сайровой путине. Сахалинские пограничники обещали передать эту информацию в Росрыболовство.
К октябрю в России произведено 134 тыс. тонн продукции аквакультуры - на 15% выше уровня прошлого года. Между тем, не все регионы направляют заявки на выделение средств госбюджета для субсидий хозяйствам.
13 ноября 2017 года
Рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo подтвердила эффективность работы российских компаний на национальном стенде. Следующий шаг – продвижение на широкий рынок определенного продукта, отмечает гендиректор отраслевого выставочного оператора ESG Иван Фетисов.
Специалисты Кроноцкого заповедника обследовали озера Большое и Малое Гольцовые в труднодоступном районе на северо-западе полуострова. Была обнаружена уникальная популяция карликовых гольцов.
К концу октября на Дальнем Востоке рыбаки взяли свыше 351 тыс. тонн тихоокеанских лососей. О том, как проходила путина, власти регионов и отраслевая наука рассказали на заседании ДВНПС.
На встрече Совета по рыболовству ЕС в декабре Еврокомиссия предложит общедопустимые уловы для 78 промысловых видов. По 53 из них рекомендуется увеличить квоту.
С 2012 г. в промысловых водоемах Ростовской области снижаются численность и запасы раков. Тенденцию подтвердили результаты экспедиционных исследований этой осенью.
Правительство утвердило стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне до 2030 г. Документ предусматривает, в частности, модернизацию портовых мощностей, строительство новых судов и создание кластера по переработке морских биоресурсов.
Росрыболовство объявило о проведении аукциона по продаже квот гребешка, кальмаров, морского ежа, кукумарии и трубача в Дальневосточном бассейне. Торги назначены на 18-19 декабря.
Россельхознадзор ограничил поставки в РФ рыбы и морепродуктов с двух предприятий Белоруссии. Причиной стал реэкспорт санкционной продукции из Европы.
В Ненецком автономном округе разработают региональный закон о развитии сельского хозяйства. В документе планируется отразить и вопросы товарной аквакультуры.
10 ноября 2017 года
Минсельхоз утвердил общий допустимый улов в морских водах на будущий год. Минтая – одного из главных промысловых объектов – разрешено освоить 1 781,3 тыс. тонн.