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Еврокомиссия подготовила квоты на будущий год

На встрече Совета по рыболовству ЕС в декабре Еврокомиссия предложит общедопустимые уловы для 78 промысловых видов. По 53 из них рекомендуется увеличить квоту.

Комиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велла рассказал, что прибыльность европейского флота повысилась благодаря тому, что некоторые ключевые облавливаемые популяции стали более здоровыми и многочисленными. По словам еврочиновника, это доказывает, что устойчивость промысла и его доходность могут идти рука об руку. Кармену Велла призвал и дальше прилагать все усилия в управлении морями и океанами, чтобы это шло на благо окружающей среде, экономике и будущим поколениям.

Как пишет газета The New Europe, Брюссель предлагает квоты для 78 видов. Для 53 из них рекомендовано увеличить ОДУ, а для еще 25 - сохранить на прежнем уровне, либо снизить.

В данный момент уже 44 вида (в 2009 г. – 5) добываются в соответствии со стратегией максимально устойчивого вылова (MSY), отмечает Еврокомиссия. В соответствии с Общей политикой в области рыболовства ЕС все популяции должны будут облавливаться на устойчивом уровне к 2020 г.

Предложение по квотам, озвученное комиссией, будет обсуждаться на декабрьской встрече Совета по рыболовству в Брюсселе. Утвержденные ОДУ вступят в силу уже с 1 января 2018 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Комиссия также предложит дополнительные объемы для тех промыслов, которые в будущем году подпадут под действие правила о полной сдаче улова на берег. В соответствии с этим правилом вся пойманная рыба квотируемых видов должна быть не только сдана на берег, но и подсчитана.

Fishnews
НазадМетки: ОДУ

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