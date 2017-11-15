15 ноября 2017 года

Рыбаки Карелии подсчитали уловы

Уловы карельских предприятий за 10 месяцев 2017 г. составили более 77 тыс. тонн. Добыча основных объектов – трески и пикши – с учетом прилова достигла 55,8 тыс. тонн.

Итоги промысла за январь – октябрь подвели в Карелии. В Баренцевом море и зонах иностранных государств в Северо-Восточной Атлантике добыто 75,2 тыс. тонн рыбы. В том числе трески и пикша с приловом – 55,8 тыс. тонн, скумбрии - 7,7 тыс. тонн, путассу - 7,1 тыс. тонн. Уловы атлантической сельди составили 4,04 тыс. тонн, окуня моря Ирмингера - 0,4 тыс. тонн, палтуса – 77,4 тонны. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе министерства сельского и рыбного хозяйства республики.

На Белом море карельские промысловики выловили 503 тонны рыбы. Собрано 95 тонн водорослей (в перерасчете на сырец). На пресноводных водоемах добыто 1199 тонн рыбы, в том числе 522 тонны корюшки и 173 тонны ряпушки.

Fishnews