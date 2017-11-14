Калининградские озера предложили для аквакульутры

14 ноября 2017 года
Как укреплять продовольственную безопасность в ответ на изменения климата – этой теме лидеры экономик АТЭС посвятили отдельную часть декларации, принятой по итогам саммита в Дананге.
Камчатский край предлагает предусмотреть в новых правилах рыболовства особые условия для судов, доставляющих уловы в живом, свежем или охлажденном виде в прибрежные регионы. Положительный эффект от таких поправок зампред краевого правительства Владимир Галицын сравнил с отменой ОДУ для тихоокеанских лососей.
В этом году в Магаданской области у побережья Охотского моря освоено почти 6,9 тыс. тонн лососевых. Самая большая доля – у промышленных предприятий.
Завершается подготовка дорожной карты по мелиорации азовских лиманов, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Эти работы войдут в госзадание подведомственных федеральному агентству учреждений.
13 ноября 2017 года
Рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo подтвердила эффективность работы российских компаний на национальном стенде. Следующий шаг – продвижение на широкий рынок определенного продукта, отмечает гендиректор отраслевого выставочного оператора ESG Иван Фетисов.
К концу октября на Дальнем Востоке рыбаки взяли свыше 351 тыс. тонн тихоокеанских лососей. О том, как проходила путина, власти регионов и отраслевая наука рассказали на заседании ДВНПС.
15 ноября 2017 года
Власти Ненецкого автономного округа предлагают предпринимателям рассмотреть проект по созданию в регионе сигового завода. Предполагается, что покупателям малька станут предприятия нефтегазового сектора.
Уловы карельских предприятий за 10 месяцев 2017 г. составили более 77 тыс. тонн. Добыча основных объектов – трески и пикши – с учетом прилова достигла 55,8 тыс. тонн.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ратификацию Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Руководители стран союза в своем заявлении ранее подчеркнули, что новый кодекс вступит в силу с 1 января 2018 г.
Уловы, которые добыты в морских водах, прилегающих к Ростовской области и Краснодарскому краю, теперь можно будет доставлять не только в морские порты, но и в другие места на территории этих регионов.
Ученые Дании просчитали возможные потери национальной рыбной отрасли от выхода Британии из ЕС. При наихудшем развитии событий датские рыбаки лишатся 82% прибыли.
14 ноября 2017 года
Как укреплять продовольственную безопасность в ответ на изменения климата – этой теме лидеры экономик АТЭС посвятили отдельную часть декларации, принятой по итогам саммита в Дананге.
23 ноября в Совете Федерации планируется провести совещание, посвященное созданию благоприятных условий для поставок российской рыбопродукции на внутренний рынок.
В Ненецком автономном округе планируют создать еще одну особо охраняемую природную территорию – заказник «Вашуткинский» площадью более 300 тыс. га. На этой территории находятся водоемы особого рыбохозяйственного значения.
СЗРК принял решение о выходе на азиатский рынок. Участие в рыбопромышленной выставке в Циндао показало большой интерес и спрос на продукцию из краба, палтуса и трески Баренцева моря, отметил коммерческий директор консорциума Алексей Якушин.
Добыча северной креветки на западе Атлантического океана имеет тенденцию к снижению, считает специалист норвежского Института морских исследований Карстен Хвингель. По его данным, к 2030 г. уловы сократятся до 100 тыс. тонн.