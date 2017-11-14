15 ноября 2017 года

Калининградские озера предложили для аквакульутры

В Калининградской области определили водные объекты, пригодные для аквакультуры. Бизнесу предлагают подавать заявки на определение границ рыбоводных участков.

Перспективными для рыбоводства посчитали одиннадцать озер. Из них десять имеют сравнительно небольшую площадь (до 50 га) и пригодны для пастбищной аквакультуры. Еще одно – Бородинское площадью 88 га в Краснознаменном районе – можно использовать для индустриальной аквакультуры, сообщили Fishnews в пресс-службе Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства.

Одно озеро расположено в Неманском районе, два – в Полесском, два – в Гусевском, два – в Озерском, одно - в Правдинском, еще одно - на территории Калининградского городского округа. Выращивать в них можно щуку, плотву, карася, окуня, карпа, леща и другие местные виды рыб. Желающим заняться аквафермерством предлагают направить в региональный минсельхоз заявки на определение границ рыбоводных участков.

Fishnews