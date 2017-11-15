15 ноября 2017 года

Пограничники просят заранее предупреждать о перегрузах

Об обращении Пограничной службы ФСБ России проинформировало Северо-Восточное теруправление Росрыболовства. Рыбаков просят заранее, за три рабочих дня, уведомлять о планируемой перегрузке уловов водных биоресурсов.

Мера направлена на то, чтобы исключить случаи простоя судов рыбопромыслового флота, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию с сайта теруправления.

Лиц, осуществляющих рыболовство, просят заблаговременно направлять в пограничный орган информацию о планируемой перегрузе уловов водных биоресурсов, в том числе о видах и количестве ВБР, о предполагаемых координатах перегрузки и об оформлении судов в пограничном отношении, а также контактные данные для обратной связи.

Fishnews