Пограничники просят заранее предупреждать о перегрузах

15 ноября 2017 года
Проведенное ВАРПЭ исследование рынка подтвердило: каждый второй килограмм экспортируемых цист артемии – браконьерский. За границу идет как полностью незаконный, так и легализованный различными путями биоресурс.
С 27 по 30 ноября в Вашингтоне пройдет очередной раунд консультаций, посвященных проекту соглашения по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана. Делегации десяти стран попытаются снять противоречия по ряду спорных положений документа и найти компромиссный подход к сохранению морских биоресурсов Арктики.
В Калининградской области определили водные объекты, пригодные для аквакультуры. Бизнесу предлагают подавать заявки на определение границ рыбоводных участков.
14 ноября 2017 года
Камчатский край предлагает предусмотреть в новых правилах рыболовства особые условия для судов, доставляющих уловы в живом, свежем или охлажденном виде в прибрежные регионы. Положительный эффект от таких поправок зампред краевого правительства Владимир Галицын сравнил с отменой ОДУ для тихоокеанских лососей.
В этом году в Магаданской области у побережья Охотского моря освоено почти 6,9 тыс. тонн лососевых. Самая большая доля – у промышленных предприятий.
Завершается подготовка дорожной карты по мелиорации азовских лиманов, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Эти работы войдут в госзадание подведомственных федеральному агентству учреждений.
15 ноября 2017 года
Проведенное ВАРПЭ исследование рынка подтвердило: каждый второй килограмм экспортируемых цист артемии – браконьерский. За границу идет как полностью незаконный, так и легализованный различными путями биоресурс.
Депутаты внесли в Госдуму проект поправок по страхованию объектов аквакультуры с государственной поддержкой. Предлагается выделить из федерального бюджета субсидии на страховые взносы.
С 27 по 30 ноября в Вашингтоне пройдет очередной раунд консультаций, посвященных проекту соглашения по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана. Делегации десяти стран попытаются снять противоречия по ряду спорных положений документа и найти компромиссный подход к сохранению морских биоресурсов Арктики.
В Калининградской области определили водные объекты, пригодные для аквакультуры. Бизнесу предлагают подавать заявки на определение границ рыбоводных участков.
Власти Ненецкого автономного округа предлагают предпринимателям рассмотреть проект по созданию в регионе сигового завода. Предполагается, что покупателям малька станут предприятия нефтегазового сектора.
Уловы карельских предприятий за 10 месяцев 2017 г. составили более 77 тыс. тонн. Добыча основных объектов – трески и пикши – с учетом прилова достигла 55,8 тыс. тонн.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ратификацию Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Руководители стран союза в своем заявлении ранее подчеркнули, что новый кодекс вступит в силу с 1 января 2018 г.
Уловы, которые добыты в морских водах, прилегающих к Ростовской области и Краснодарскому краю, теперь можно будет доставлять не только в морские порты, но и в другие места на территории этих регионов.
Ученые Дании просчитали возможные потери национальной рыбной отрасли от выхода Британии из ЕС. При наихудшем развитии событий датские рыбаки лишатся 82% прибыли.
14 ноября 2017 года
Как укреплять продовольственную безопасность в ответ на изменения климата – этой теме лидеры экономик АТЭС посвятили отдельную часть декларации, принятой по итогам саммита в Дананге.