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Пограничники просят заранее предупреждать о перегрузах

Об обращении Пограничной службы ФСБ России проинформировало Северо-Восточное теруправление Росрыболовства. Рыбаков просят заранее, за три рабочих дня, уведомлять о планируемой перегрузке уловов водных биоресурсов.

Мера направлена на то, чтобы исключить случаи простоя судов рыбопромыслового флота, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию с сайта теруправления.

Лиц, осуществляющих рыболовство, просят заблаговременно направлять в пограничный орган информацию о планируемой перегрузе уловов водных биоресурсов, в том числе о видах и количестве ВБР, о предполагаемых координатах перегрузки и об оформлении судов в пограничном отношении, а также контактные данные для обратной связи.

Fishnews
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