16 ноября 2017 года

Участки для аквакультуры выставили на торги в Хабаровском крае

Амурское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по двум рыбоводным участкам – 82 и 118 га – в северной части Охотского моря. РВУ пригодны как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры.

Торги планируется провести 25 декабря в Хабаровске, заявки принимаются до 19 декабря.

Как сообщает корреспондент Fishnews, оба участка прилегают к побережью западнее Охотска (Хабаровский край). Вблизи находятся устья рек Охота и Урак.

Fishnews