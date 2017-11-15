Минсельхоз собирается исправить приказ по корюшке

15 ноября 2017 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ратификацию Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Руководители стран союза в своем заявлении ранее подчеркнули, что новый кодекс вступит в силу с 1 января 2018 г.
14 ноября 2017 года
Камчатский край предлагает предусмотреть в новых правилах рыболовства особые условия для судов, доставляющих уловы в живом, свежем или охлажденном виде в прибрежные регионы. Положительный эффект от таких поправок зампред краевого правительства Владимир Галицын сравнил с отменой ОДУ для тихоокеанских лососей.
13 ноября 2017 года
К концу октября на Дальнем Востоке рыбаки взяли свыше 351 тыс. тонн тихоокеанских лососей. О том, как проходила путина, власти регионов и отраслевая наука рассказали на заседании ДВНПС.
10 ноября 2017 года
Замглавы Росрыболовства Петр Савчук, открывая заседание научно-промыслового совета, остановился на теме лососевой путины, промысле иваси и скумбрии, предоставлении прав на вылов на новый период и распределении инвестиционных квот.
09 ноября 2017 года
Тенденции незаконного промысла лососей и возможные меры борьбы с ним обсудили участники конференции, проходившей на Сахалине. Среди поднятых тем – регулирование добычи сетями, полномочия органов рыбоохраны.
С учетом научных прогнозов по состоянию лососевого ресурса нужно выработать систему регулирования на будущие годы, отметил замглавы Росрыболовства Петр Савчук по итогам конференции на Сахалине.
16 ноября 2017 года
Амурское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по двум рыбоводным участкам – 82 и 118 га – в северной части Охотского моря. РВУ пригодны как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры.
Совет директоров рыбохозяйственных НИИ утвердил перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2018 г. в рамках дополнительного бюджетного финансирования.
Открыть в Петрозаводске специализированный рыбный рынок предложил глава Карелии Артур Парфенчиков. Проект подготовит региональный минсельхоз совместно с заинтересованными предприятиями.
Росрыболовство подготовит приказ, формализующий «рейтинговые списки» приоритетных объектов аквакультуры для искусственного воспроизводства. Такое поручение дал глава ведомства Илья Шестаков.
Рыбопромышленники оказали значительную помощь в борьбе с браконьерством и проведении авиаучетов на нерестилищах, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.
15 ноября 2017 года
Проведенное ВАРПЭ исследование рынка подтвердило: каждый второй килограмм экспортируемых цист артемии – браконьерский. За границу идет как полностью незаконный, так и легализованный различными путями биоресурс.
Депутаты внесли в Госдуму проект поправок по страхованию объектов аквакультуры с государственной поддержкой. Предлагается выделить из федерального бюджета субсидии на страховые взносы.
Об обращении Пограничной службы ФСБ России проинформировало Северо-Восточное теруправление Росрыболовства. Рыбаков просят заранее, за три рабочих дня, уведомлять о планируемой перегрузке уловов водных биоресурсов.
С 27 по 30 ноября в Вашингтоне пройдет очередной раунд консультаций, посвященных проекту соглашения по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана. Делегации десяти стран попытаются снять противоречия по ряду спорных положений документа и найти компромиссный подход к сохранению морских биоресурсов Арктики.
В Калининградской области определили водные объекты, пригодные для аквакультуры. Бизнесу предлагают подавать заявки на определение границ рыбоводных участков.