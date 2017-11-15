16 ноября 2017 года

Минсельхоз собирается исправить приказ по корюшке

В сентябре вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства РФ, предусматривающий закрытие до конца года добычи морской малоротой корюшки на Сахалине. Сейчас ведомство предложило проект приказа, который позволит вывести из-под запрета любительскую рыбалку.

Закрытие до конца года добычи морской малоротой корюшки в Восточно-Сахалинской и Западно-Сахалинской подзонах предусматривает приказ Минсельхоза от 31 июля 2017 г. № 381, сообщает корреспондент Fishnews.

Однако после этого встал вопрос, как ловить корюшку рыбакам-любителям. «Любительское рыболовство корюшки малоротой морской традиционно является излюбленным занятием многих жителей Сахалинской области в зимнее время. В ноябре и декабре (в зависимости от сроков становления льда) в любительском лове корюшки малоротой и морской участвуют тысячи жителей области. Запрет, установленный пунктом 1 приказа Минсельхоза России № 381, может привести к росту социальной напряженности среди населения и, возможно, к проведению акций протеста», – говорилось в октябрьском обращении Сахалинской области думы к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву.

Сейчас на портале regulation.gov.ru появился проект приказа Минсельхоза о том, чтобы закрытие добычи не распространялось на спортивно-любительское рыболовство. 8 ноября прошло заседание Ученого совета СахНИРО по этому вопросу, материалы, обосновывающие снятие ограничений для любительского рыболовства, направлены в Москву, рассказали в областном агентстве по рыболовству.

Fishnews