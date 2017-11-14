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Виновного в рыбном заморе привлекли к суду

В Тамбовской области вынесен приговор по уголовному делу о загрязнении реки Цна и гибели в ней рыбы. Тракторист свиноводческого предприятия, допустивший разлив удобрений, оштрафован на 40 тыс. рублей. Ущерб более чем на 1,6 млн рублей возместила компания.

Работник ООО «Тамбовский бекон» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам).

Следствие и суд установили, что вечером 21 июля тракторист при помощи перекачивающих механизмов орошал жидкими органическими удобрениями прилегающие к цеху откорма участки. После полуночи работник заснул в кабине. В течение часа удобрения бесконтрольно лились на землю, а затем в реку Цна, протекающую примерно в километре от места остановки. Загрязнение воды аммонийными, нитратными и фосфорными соединениями привело к гибели более 4 тыс. рыб. Общая сумма причиненного водным биоресурсам ущерба составила свыше 1,6 млн рублей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тамбовской области, к экологической проблеме привлекались специалисты региональных управлений Россельхознадора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и ряда других контролирующих органов, органов местного самоуправления.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Причиненный экологическим преступлением ущерб организация возместила в полном объеме.

Fishnews
НазадМетки: роспотребнадзоруголовное дело

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