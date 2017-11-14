Виновного в рыбном заморе привлекли к суду

14 ноября 2017 года
В Астраханской области при осмотре грузовика полицейские обнаружили в тайнике почти 1,5 тонны русского осетра. Установлено, что рыба добыта незаконным способом.
13 ноября 2017 года
В Забайкальском крае двух китайских браконьеров оштрафовали на 500 тыс. рублей каждого с конфискацией лодки. Ранее граждан соседнего государства поймали за промыслом электроудочкой в реке Аргунь.
07 ноября 2017 года
В Хабаровском крае транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота 170 кг черной икры и фрагменты осетровых. Деликатесы общей стоимостью более 2,5 млн рублей перевозили на теплоходе по Амуру.
01 ноября 2017 года
В Хабаровске завершено расследование многочисленных мошенничеств под видом торговли красной икрой в интернете. Выяснилось, что два уголовника-рецидивиста продавали несуществующий деликатес прямо из исправительного учреждения.
31 октября 2017 года
Трое жителей Камчатки стали подозреваемыми по уголовному делу о производстве опасных для здоровья товаров. Употребление изъятой рыбопродукции могло привести к токсико-инфекционным заболеваниям.
30 октября 2017 года
В Забайкалье двое граждан Китая пойдут под суд за незаконный промысел рыбы в российских водах приграничной реки Аргунь. Иностранцы использовали электроудочку и другие технические приспособления.
16 ноября 2017 года
Компании, входящие в группу «Норебо», и судостроительный завод «Северная верфь» заключили контракты на постройку серии из шести судов. Проекты планируется включить в заявления на получение долей инвестквот.
Минвостокразвития и Генпрокуратура создали рабочую группу, в которую можно будет пожаловаться на действия контрольно-надзорных органов.
Департамент рыболовства и охоты Аляски прогнозирует, что в следующем году в Бристольском заливе можно будет освоить почти 40 млн особей нерки. Это на 35% больше, чем в среднем за последние 10 лет.
Подготовка инженерных кадров в России не отвечает масштабным вызовам современности, считает завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь Ким.
В сентябре вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства РФ, предусматривающий закрытие до конца года добычи морской малоротой корюшки на Сахалине. Сейчас ведомство предложило проект приказа, который позволит вывести из-под запрета любительскую рыбалку.
Амурское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по двум рыбоводным участкам – 82 и 118 га – в северной части Охотского моря. РВУ пригодны как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры.
Совет директоров рыбохозяйственных НИИ утвердил перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2018 г. в рамках дополнительного бюджетного финансирования.
Открыть в Петрозаводске специализированный рыбный рынок предложил глава Карелии Артур Парфенчиков. Проект подготовит региональный минсельхоз совместно с заинтересованными предприятиями.
Росрыболовство подготовит приказ, формализующий «рейтинговые списки» приоритетных объектов аквакультуры для искусственного воспроизводства. Такое поручение дал глава ведомства Илья Шестаков.
Рыбопромышленники оказали значительную помощь в борьбе с браконьерством и проведении авиаучетов на нерестилищах, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.