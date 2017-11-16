16 ноября 2017 года

На Аляске ждут хорошего возврата нерки

Департамент рыболовства и охоты Аляски прогнозирует, что в следующем году в Бристольском заливе можно будет освоить почти 40 млн особей нерки. Это на 35% больше, чем в среднем за последние 10 лет.

Специалисты департамента предполагают, что в будущем году в залив может вернуться около 51,28 млн нерок (от 40,68 до 61,88 млн особей). Это на 18% выше среднего показателя за последние 10 лет и на 41% больше, чем в среднем за весь период наблюдений.

В департаменте ожидают, что такой ход лосося позволит рыбакам добыть примерно 39,08 млн нерок: 37,59 млн рыб в самом заливе и еще около 1,49 млн у Южного полуострова. Такой улов на 35% превысит средний за 10 лет показатель для региона и будет всего на 1% меньше лучшего результата за последние 10 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Впрочем, прогнозы департамента, по словам самих ученых, не всегда точны. Нынешняя система по прогнозированию появилась в 2001 г. и с тех пор средняя абсолютная ошибка составила 14%. Так, в 2014 г. прогноз оказался на 44% меньше реального хода нерки, а в 2011 г. – на 19% выше.

Fishnews