На Аляске ждут хорошего возврата нерки

16 ноября 2017 года
Рыбопромышленники оказали значительную помощь в борьбе с браконьерством и проведении авиаучетов на нерестилищах, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.
13 ноября 2017 года
К концу октября на Дальнем Востоке рыбаки взяли свыше 351 тыс. тонн тихоокеанских лососей. О том, как проходила путина, власти регионов и отраслевая наука рассказали на заседании ДВНПС.
09 ноября 2017 года
Тенденции незаконного промысла лососей и возможные меры борьбы с ним обсудили участники конференции, проходившей на Сахалине. Среди поднятых тем – регулирование добычи сетями, полномочия органов рыбоохраны.
07 ноября 2017 года
Лососевая путина в Хабаровском крае обеспечила вылов 48 057 тонн. Рекомендованный объем рыбаки освоили практически на 62%. Уловы не столь велики, как в предыдущие годы, однако есть и места, где промысел прошел успешнее ожидаемого.
03 ноября 2017 года
Нынешняя неделя – это международная рыбохозяйственная выставка в Циндао, новые обсуждения сетей на промысле лосося, перемены в структурах «Нацрыбресурса».
В рыбной отрасли Хабаровского края ситуация остается стабильной, отмечает губернатор Вячеслав Шпорт. В регионе продолжаются поставки в рамках «Доступной рыбы», планируется строительство рыбоводных мощностей, реализация проектов в рамках ТОСЭР.
16 ноября 2017 года
Компании, входящие в группу «Норебо», и судостроительный завод «Северная верфь» заключили контракты на постройку серии из шести судов. Проекты планируется включить в заявления на получение долей инвестквот.
Минвостокразвития и Генпрокуратура создали рабочую группу, в которую можно будет пожаловаться на действия контрольно-надзорных органов.
В Тамбовской области вынесен приговор по уголовному делу о загрязнении реки Цна и гибели в ней рыбы. Тракторист свиноводческого предприятия, допустивший разлив удобрений, оштрафован на 40 тыс. рублей. Ущерб более чем на 1,6 млн рублей возместила компания.
Подготовка инженерных кадров в России не отвечает масштабным вызовам современности, считает завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь Ким.
В сентябре вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства РФ, предусматривающий закрытие до конца года добычи морской малоротой корюшки на Сахалине. Сейчас ведомство предложило проект приказа, который позволит вывести из-под запрета любительскую рыбалку.
Амурское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по двум рыбоводным участкам – 82 и 118 га – в северной части Охотского моря. РВУ пригодны как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры.
Совет директоров рыбохозяйственных НИИ утвердил перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2018 г. в рамках дополнительного бюджетного финансирования.
Открыть в Петрозаводске специализированный рыбный рынок предложил глава Карелии Артур Парфенчиков. Проект подготовит региональный минсельхоз совместно с заинтересованными предприятиями.
Росрыболовство подготовит приказ, формализующий «рейтинговые списки» приоритетных объектов аквакультуры для искусственного воспроизводства. Такое поручение дал глава ведомства Илья Шестаков.
Рыбопромышленники оказали значительную помощь в борьбе с браконьерством и проведении авиаучетов на нерестилищах, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.