Рабочая группа защитит инвесторов Дальнего Востока

16 ноября 2017 года
Компании, входящие в группу «Норебо», и судостроительный завод «Северная верфь» заключили контракты на постройку серии из шести судов. Проекты планируется включить в заявления на получение долей инвестквот.
Совет директоров рыбохозяйственных НИИ утвердил перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2018 г. в рамках дополнительного бюджетного финансирования.
Рыбопромышленники оказали значительную помощь в борьбе с браконьерством и проведении авиаучетов на нерестилищах, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.
14 ноября 2017 года
Камчатский край предлагает предусмотреть в новых правилах рыболовства особые условия для судов, доставляющих уловы в живом, свежем или охлажденном виде в прибрежные регионы. Положительный эффект от таких поправок зампред краевого правительства Владимир Галицын сравнил с отменой ОДУ для тихоокеанских лососей.
13 ноября 2017 года
К концу октября на Дальнем Востоке рыбаки взяли свыше 351 тыс. тонн тихоокеанских лососей. О том, как проходила путина, власти регионов и отраслевая наука рассказали на заседании ДВНПС.
10 ноября 2017 года
Минсельхоз утвердил общий допустимый улов в морских водах на будущий год. Минтая – одного из главных промысловых объектов – разрешено освоить 1 781,3 тыс. тонн.
16 ноября 2017 года
Компании, входящие в группу «Норебо», и судостроительный завод «Северная верфь» заключили контракты на постройку серии из шести судов. Проекты планируется включить в заявления на получение долей инвестквот.
Департамент рыболовства и охоты Аляски прогнозирует, что в следующем году в Бристольском заливе можно будет освоить почти 40 млн особей нерки. Это на 35% больше, чем в среднем за последние 10 лет.
В Тамбовской области вынесен приговор по уголовному делу о загрязнении реки Цна и гибели в ней рыбы. Тракторист свиноводческого предприятия, допустивший разлив удобрений, оштрафован на 40 тыс. рублей. Ущерб более чем на 1,6 млн рублей возместила компания.
Подготовка инженерных кадров в России не отвечает масштабным вызовам современности, считает завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь Ким.
В сентябре вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства РФ, предусматривающий закрытие до конца года добычи морской малоротой корюшки на Сахалине. Сейчас ведомство предложило проект приказа, который позволит вывести из-под запрета любительскую рыбалку.
Амурское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по двум рыбоводным участкам – 82 и 118 га – в северной части Охотского моря. РВУ пригодны как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры.
Совет директоров рыбохозяйственных НИИ утвердил перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2018 г. в рамках дополнительного бюджетного финансирования.
Открыть в Петрозаводске специализированный рыбный рынок предложил глава Карелии Артур Парфенчиков. Проект подготовит региональный минсельхоз совместно с заинтересованными предприятиями.
Росрыболовство подготовит приказ, формализующий «рейтинговые списки» приоритетных объектов аквакультуры для искусственного воспроизводства. Такое поручение дал глава ведомства Илья Шестаков.
Рыбопромышленники оказали значительную помощь в борьбе с браконьерством и проведении авиаучетов на нерестилищах, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.