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Генпрокурор Юрий ЧАЙКА, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ и министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Рабочая группа защитит инвесторов Дальнего Востока

Минвостокразвития и Генпрокуратура создали рабочую группу, в которую можно будет пожаловаться на действия контрольно-надзорных органов.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и генпрокурор Юрий Чайка утвердили положение о межведомственной рабочей группе, которая будет специализироваться на защите прав и законных интересов инвесторов на территории ДФО.

Руководителями рабочей группы стали первый замминистра Александр Осипов и первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман. Как сообщили Fishnews в пресс-центре Минвостокразвития, в состав группы вошел генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов и руководитель Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Fishnews
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