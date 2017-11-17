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Валентин ДУБИНИН. Фото пресс-службы ЗС ПК

Приморью представили нового куратора по рыбе и селу

Новым вице-губернатором Приморья по вопросам сельского и рыбного хозяйства стал Валентин Дубинин. Должность пустовала чуть больше месяца.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на совещании с руководителями предприятий торговли 16 ноября объявил о назначении вице-губернатора по вопросам сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Выбрал нового вице-губернатора – это Валентин Дубинин. Он знает сельское хозяйство, хорошо знает жизнь села. Я ему срок поставил год, он говорит, что у него тоже душа болит за это направление, и постарается мне помочь, чтобы развить сельское хозяйство в Приморье. Все, что было брошено, не развивалось, надо восстанавливать», – заявил Андрей Тарасенко.

Валентин Степанович Дубинин родился 15 января 1946 г. в селе Спасское Приморского края.

В 1969 г. окончил Приморский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик сельского хозяйства». В 1982 г. окончил Хабаровскую высшую партийную школу.

Работал инженером-механиком, директором Черниговского молокозавода. С 1971 г. замещал должность инструктора Черниговского РК КПСС, первого секретаря Черниговского РК ВЛКСМ, инструктора отдела организационно-партийной работы Приморского крайкома КПСС, второго секретаря Черниговского РК КПСС, председателя Черниговского райисполкома, первого секретаря Анучинского РК КПСС, главы администрации Анучинского района.

В 1993 г. стал первым заместителем главы администрации, позже – первым вице-губернатором администрации Приморского края.

В 2001 – 2008 гг. – начальник управления, заместитель управляющего, управляющий филиалом «Дальневосточный» ОАО «Альфа-банк».

В 2006 – 2011 гг. и 2012 - 2016 гг. – депутат Законодательного собрания Приморского края четвертого и пятого созывов от партии «Единая Россия».

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