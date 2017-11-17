Общественный совет при Росрыболовстве обсудит квоты

Амурское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по двум рыбоводным участкам – 82 и 118 га – в северной части Охотского моря. РВУ пригодны как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры.

Отраслевые институты совместно с предприятиями подготовили временное руководство по определению массы крабов, перевозимых в живом виде на судах рыбопромыслового флота. После доработки документ будет передан в Пограничную службу.

В рамках межгосударственного соглашения белорусские рыбаки осваивают квоты в российских водах. Кроме того, представители двух стран осуществляют совместную охрану и зарыбление трансграничных водоемов.

Более 1400 компаний из 46 стран представили свои возможности на рыбохозяйственной выставке в Циндао. Участникам российского объединенного стенда China Fisheries and Seafood Expo-2017 принесла предварительных контрактов на 70 млн долларов.

Глава отрасли Илья Шестаков поручил ВНИРО доработать список перспективных прикладных исследований совместно с Советом ВАРПЭ. Ассоциация очень тщательно подойдет к этой работе, подчеркнул президент объединения Герман Зверев .

На этом неделе компании группы «Норебо» заключили контракты с отечественной верфью. Президент подписал закон, ратифицирующий договор о таможенном кодексе ЕАЭС, а отраслевая наука обсудила приоритеты.

Юрий Алексеев: Инвестор должен быть «застрахован» Чтобы система инвестквот заработала в полную мощь, нормативную базу необходимо совершенствовать, особенно в части поддержки инвесторов, считает председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.

Рыбакам дали ориентир по уловам в реках и озерах Министерство сельского хозяйства утвердило общий допустимый улов во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод, на 2018 г. Документ традиционно дает раскладку по разным регионам.

Итоги недели – в обзоре Fishnews На этом неделе компании группы «Норебо» заключили контракты с отечественной верфью. Президент подписал закон, ратифицирующий договор о таможенном кодексе ЕАЭС, а отраслевая наука обсудила приоритеты.

Норвежский лосось до нар доведет Ряд поправок в УК РФ предложило Министерство финансов. Так, уголовную ответственность предлагают распространить на ввоз и вывоз санкционных товаров.

ВАРПЭ примет участие в выборе приоритетных исследований Глава отрасли Илья Шестаков поручил ВНИРО доработать список перспективных прикладных исследований совместно с Советом ВАРПЭ. Ассоциация очень тщательно подойдет к этой работе, подчеркнул президент объединения Герман Зверев.

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке Более 1400 компаний из 46 стран представили свои возможности на рыбохозяйственной выставке в Циндао. Участникам российского объединенного стенда China Fisheries and Seafood Expo-2017 принесла предварительных контрактов на 70 млн долларов.

Россия и Белоруссия продолжают «рыбное» сотрудничество В рамках межгосударственного соглашения белорусские рыбаки осваивают квоты в российских водах. Кроме того, представители двух стран осуществляют совместную охрану и зарыбление трансграничных водоемов.

Методика для живого краба на подходе Отраслевые институты совместно с предприятиями подготовили временное руководство по определению массы крабов, перевозимых в живом виде на судах рыбопромыслового флота. После доработки документ будет передан в Пограничную службу.

Приморью представили нового куратора по рыбе и селу Новым вице-губернатором Приморья по вопросам сельского и рыбного хозяйства стал Валентин Дубинин. Должность пустовала чуть больше месяца.