Общественный совет при Росрыболовстве обсудит квоты

17 ноября 2017 года
На этом неделе компании группы «Норебо» заключили контракты с отечественной верфью. Президент подписал закон, ратифицирующий договор о таможенном кодексе ЕАЭС, а отраслевая наука обсудила приоритеты.
Глава отрасли Илья Шестаков поручил ВНИРО доработать список перспективных прикладных исследований совместно с Советом ВАРПЭ. Ассоциация очень тщательно подойдет к этой работе, подчеркнул президент объединения Герман Зверев.
Более 1400 компаний из 46 стран представили свои возможности на рыбохозяйственной выставке в Циндао. Участникам российского объединенного стенда China Fisheries and Seafood Expo-2017 принесла предварительных контрактов на 70 млн долларов.
В рамках межгосударственного соглашения белорусские рыбаки осваивают квоты в российских водах. Кроме того, представители двух стран осуществляют совместную охрану и зарыбление трансграничных водоемов.
Отраслевые институты совместно с предприятиями подготовили временное руководство по определению массы крабов, перевозимых в живом виде на судах рыбопромыслового флота. После доработки документ будет передан в Пограничную службу.
16 ноября 2017 года
Амурское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по двум рыбоводным участкам – 82 и 118 га – в северной части Охотского моря. РВУ пригодны как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры.
17 ноября 2017 года
Чтобы система инвестквот заработала в полную мощь, нормативную базу необходимо совершенствовать, особенно в части поддержки инвесторов, считает председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.
Министерство сельского хозяйства утвердило общий допустимый улов во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод, на 2018 г. Документ традиционно дает раскладку по разным регионам.
На этом неделе компании группы «Норебо» заключили контракты с отечественной верфью. Президент подписал закон, ратифицирующий договор о таможенном кодексе ЕАЭС, а отраслевая наука обсудила приоритеты.
Ряд поправок в УК РФ предложило Министерство финансов. Так, уголовную ответственность предлагают распространить на ввоз и вывоз санкционных товаров.
Глава отрасли Илья Шестаков поручил ВНИРО доработать список перспективных прикладных исследований совместно с Советом ВАРПЭ. Ассоциация очень тщательно подойдет к этой работе, подчеркнул президент объединения Герман Зверев.
Более 1400 компаний из 46 стран представили свои возможности на рыбохозяйственной выставке в Циндао. Участникам российского объединенного стенда China Fisheries and Seafood Expo-2017 принесла предварительных контрактов на 70 млн долларов.
В рамках межгосударственного соглашения белорусские рыбаки осваивают квоты в российских водах. Кроме того, представители двух стран осуществляют совместную охрану и зарыбление трансграничных водоемов.
Отраслевые институты совместно с предприятиями подготовили временное руководство по определению массы крабов, перевозимых в живом виде на судах рыбопромыслового флота. После доработки документ будет передан в Пограничную службу.
Новым вице-губернатором Приморья по вопросам сельского и рыбного хозяйства стал Валентин Дубинин. Должность пустовала чуть больше месяца.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору разместила информацию о том, по каким направлениям ведется обучение пользователей системы «Меркурий».