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Норвежская семга – в списке санкционных товаров

Норвежский лосось до нар доведет

Ряд поправок в УК РФ предложило Министерство финансов. Так, уголовную ответственность предлагают распространить на ввоз и вывоз санкционных товаров.

Поправки, в частности, могут внести в статью 226.1 УК РФ о контрабанде. «Товары, в отношении которых установлены запреты и ограничения на их ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из нее» приравниваются к оружию, ядовитым, радиоактивным, взрывчатым веществам, «краснокнижным» животным и т.п., сообщает корреспондент Fishnews.

Таким образом, незаконный ввоз санкционных товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза либо госграницу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до года или без такового.

За то же деяние, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения или совершенное с применением насилия к таможеннику или пограничнику, можно будет получить уже от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.

Если же «санкционку» ввозит организованная группа, наказание возрастает еще больше: от 7 до 12 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Эмбарго Россия ввела в августе 2014 г. в ответ на санкции зарубежных стран. Под запрет попали поставки в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, Австралии, Канады, Норвегии и стран Евросоюза. В список санкционных товаров вошла и продукция из водных биоресурсов.

В августе 2015 г. эмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. Впоследствии глава государства Владимир Путин продлил действие антисанкций до конца 2017 г. С 2015 г. продукция, которая была ввезена в РФ вопреки эмбарго, подлежит уничтожению.

Fishnews
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