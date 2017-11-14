17 ноября 2017 года

Рыбакам дали ориентир по уловам в реках и озерах

Министерство сельского хозяйства утвердило общий допустимый улов во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод, на 2018 г. Документ традиционно дает раскладку по разным регионам.

Общий допустимый улов водных биоресурсов во внутренних водах РФ, за исключением внутренних морских вод, на 2018 г. утвержден приказом Минсельхоза от 31 октября 2017 г. № 550.

Документ позволяет узнать, сколько разрешено освоить в реках, озерах и водохранилищах страны. Речь идет об объемах для разных видов рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что ОДУ во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне РФ утвержден приказом Минсельхоза от 27 октября 2017 г. № 533.

Fishnews