Рыбакам дали ориентир по уловам в реках и озерах

14 ноября 2017 года
Камчатский край предлагает предусмотреть в новых правилах рыболовства особые условия для судов, доставляющих уловы в живом, свежем или охлажденном виде в прибрежные регионы. Положительный эффект от таких поправок зампред краевого правительства Владимир Галицын сравнил с отменой ОДУ для тихоокеанских лососей.
13 ноября 2017 года
На встрече Совета по рыболовству ЕС в декабре Еврокомиссия предложит общедопустимые уловы для 78 промысловых видов. По 53 из них рекомендуется увеличить квоту.
Россельхознадзор ограничил поставки в РФ рыбы и морепродуктов с двух предприятий Белоруссии. Причиной стал реэкспорт санкционной продукции из Европы.
10 ноября 2017 года
Минсельхоз утвердил общий допустимый улов в морских водах на будущий год. Минтая – одного из главных промысловых объектов – разрешено освоить 1 781,3 тыс. тонн.
Исследования по мойве в этом году выполнены в полном объеме как норвежскими, так и российскими учеными, подчеркнул директор ПИНРО Константин Древетняк. По его словам, институт открыт для диалога со всеми рыбаками Северного бассейна.
31 октября 2017 года
Норвегия в 2018 г. получит квоты на мойву в рамках освоения ОДУ Исландии, решения российско-норвежской комиссии по рыболовству и соглашения от 1999 г. Кроме того, норвежским рыбакам, возможно, достанутся лимиты на мойву от ЕС.
17 ноября 2017 года
Чтобы система инвестквот заработала в полную мощь, нормативную базу необходимо совершенствовать, особенно в части поддержки инвесторов, считает председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.
На этом неделе компании группы «Норебо» заключили контракты с отечественной верфью. Президент подписал закон, ратифицирующий договор о таможенном кодексе ЕАЭС, а отраслевая наука обсудила приоритеты.
Ряд поправок в УК РФ предложило Министерство финансов. Так, уголовную ответственность предлагают распространить на ввоз и вывоз санкционных товаров.
Глава отрасли Илья Шестаков поручил ВНИРО доработать список перспективных прикладных исследований совместно с Советом ВАРПЭ. Ассоциация очень тщательно подойдет к этой работе, подчеркнул президент объединения Герман Зверев.
Более 1400 компаний из 46 стран представили свои возможности на рыбохозяйственной выставке в Циндао. Участникам российского объединенного стенда China Fisheries and Seafood Expo-2017 принесла предварительных контрактов на 70 млн долларов.
В рамках межгосударственного соглашения белорусские рыбаки осваивают квоты в российских водах. Кроме того, представители двух стран осуществляют совместную охрану и зарыбление трансграничных водоемов.
Отраслевые институты совместно с предприятиями подготовили временное руководство по определению массы крабов, перевозимых в живом виде на судах рыбопромыслового флота. После доработки документ будет передан в Пограничную службу.
Заседание Общественного совета при Росрыболовстве состоится 21 ноября. Планируется обсудить проблемные вопросы при закреплении долей квот добычи водных биоресурсов в 2018 г.
Новым вице-губернатором Приморья по вопросам сельского и рыбного хозяйства стал Валентин Дубинин. Должность пустовала чуть больше месяца.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору разместила информацию о том, по каким направлениям ведется обучение пользователей системы «Меркурий».