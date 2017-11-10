10 ноября 2017 года

ОДУ-2018: где сколько ловить

Минсельхоз утвердил общий допустимый улов в морских водах на будущий год. Минтая – одного из главных промысловых объектов – разрешено освоить 1 781,3 тыс. тонн.

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 октября 2017 г. № 533 утверждает ОДУ водных биоресурсов на 2018 г. во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ, в Азовском и Каспийском морях.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на Северном бассейне традиционно установлен общий допустимый улов крабов и гребешка в Баренцевом море. Камчатского краба разрешено добыть 9,94 тыс. тонн, краба-стригуна опилио – 9,84 тыс. тонн, морских гребешков – только 2,5 тонны.

На Западном бассейне рыбаки смогут освоить 29,5 тыс. тонн балтийской сельди (в том числе 4 тыс. тонн в Калининградском заливе), 42,6 тыс. тонн шпрота, 5,9 тыс. тонн трески. Лимиты речной камбалы, леща, судака, плотвы, чехони – гораздо меньше.

На Дальнем Востоке ученые разрешили выловить в общей сложности 1 781,3 тыс. тонн минтая – меньше, чем в этом году (1 891 тыс тонн). В Западно-Беринговоморской зоне разрешено добыть 392,8 тыс. тонн, в Карагинской подзоне – 8,9 тыс. тонн, в Петропавловско-Командорской – 87,2 тыс. тонн. В Северо-Курильской зоне – 107,8 тыс. тонн, в Южно-Курильской – 93,9 тыс. тонн.

В трех промрайонах Охотского моря ОДУ решено оставить таким же, как в текущем и прошлом годах: по 348 тыс. тонн в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах, в Камчатско-Курильской - 270,7 тыс. тонн. В Восточно-Сахалинской подзоне разрешено к освоению 107,2 тыс. тонн.

В Западно-Сахалинской подзоне ОДУ составляет 1,6 тыс. тонн, в подзоне Приморье – 10,5 тыс. тонн. В Чукотской зоне к вылову предлагается 5,4 тыс. тонн минтая.

Общедопустимый улов сельди в Северо-Охотоморской подзоне вырос на 1 тыс. тонн по сравнению с ОДУ 2016 г.– до 276 тыс. тонн. В Карагинской подзоне к освоению предлагается 50,8 тыс. тонн. В Карагинской подзоне можно будет освоить 48,1 тыс. тонн (-2,7 тыс. тонн), в Западно-Сахалинской – 250 тонн, в подзоне Приморье – 100 тонн.

Кроме того, установлены научно обоснованные объемы вылова по треске, камбалам, палтусам, крабам креветкам и другим промысловым объектам в Дальневосточном бассейне.

Определен допустимый улов и в Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском, Восточно-Сибирском бассейнах.

ОДУ водных биоресурсов распределяется по видам квот (для традиционного рыболовства, научно-исследовательского лова, промышленного рыболовства и т.д.).

Приказ с приложением смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.