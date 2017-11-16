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По делу «Дальнего Востока» вынесли приговор

Южно-Сахалинский городской суд огласил приговор по уголовному делу о гибели 69 человек во время крушения БАТМ «Дальний Восток». Трагедия произошла в апреле 2015 г.

Первый заместитель гендиректора ООО «Магеллан» Алексей Васин, заместитель генерального директора по безопасности Александр Кудрицкий и капитан Анатолий Борисов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Николай Харченко осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, он, будучи начальником отдела безопасности мореплавания, сертификации и наблюдения за флотом ФГБУ «Сахалинрыбвод», необоснованно выдал временное свидетельство об управлении безопасностью на судно. Александр Никодименко (в качестве его должности в сообщении прокуратуры указано «государственный инспектор морского отдела Северо-Восточного теруправления Росрыболовства») осужден по части 3 статьи 290 (получение взятки) и части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Установлено, что большой автономный морозильный траулер «Дальний Восток» затонул 2 апреля 2015 г. во время ведения промысла в Охотском море. На борту находилось 132 человека. Погибло 69 членов экипажа. Оставшиеся в живых до спасения находились в ледяной воде, в условиях штормовой погоды, и стали невольными очевидцами гибели членов команды, в том числе родных и близких.

Суд пришел к выводу, что авария и ее последствия вызваны изменением конструкций траулера судовладельцем, перегрузом судна, а также минимальным количеством топлива на борту. Более того, на «Дальнем Востоке» не хватало гидротермокостюмов и спасательных жилетов для всех членов экипажа. Однако сотрудник СВТУ, получив взятку, не принял соответствующие меры, отметили в региональной прокуратуре.

Подсудимых приговорили к лишению свободы на срок от 5 лет 8 месяцев до 6 лет 6 месяцев. Также они лишены права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта. Приговор не вступил в законную силу.

Fishnews
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