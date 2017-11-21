21 ноября 2017 года

«Интеррыбфлот» дебютировал на сайровой путине

Компания «Интеррыбфлот» в этом году впервые начала промысел сайры. Добычу ведут два модернизированных судна, которые также могут оперативно переходить на лов палтуса донными сетями.

Представитель «Интеррыбфлота» Сергей Суханов рассказал Fishnews, что суда относительно свежие для российского флота: «Сокол» – 1997 года постройки, «Бекас» – 1999 года. Они могут добывать как палтуса донными сетями, так и сайру бортовыми ловушками. Смена орудий лова производится быстро, что позволяет оперативно переводить суда с объекта на объект. Флот компании пополнился еще одним похожим судном – «Кречет», но оно рассчитано только на лов палтуса.

«Сокол» первые свои четыре месяца промысла в текущем году провел на добыче палтусов. В конце августа в порту судно сменило промвооружение и отправилось добывать сайру на Южные Курилы. Уже оттуда, следуя за рыбой, в октябре «Сокол» сместился за пределы исключительной экономической зоны РФ. На сегодняшний день общий вылов составляет более 200 тонн при максимальном суточном в 20 тонн. «Конечно, это относительно небольшие цифры, но учитывая, что сайра – новый для компании объект, а также принимая во внимание очень сложные погодные условия, мы считаем результат весьма неплохим», – отметил Сергей Суханов.

Сейчас в путину включается «Бекас», подошедший в район промысла после ремонта. «Сокол» уже отправился в поисках рыбы в японскую ИЭЗ, – сообщил представитель «Интеррыбфлота», – это еще один новый опыт и дополнительная практика для компании».

Вся сайра «Интеррыбфлота» замораживается на борту и отправляется на рыбокомбинат «Островной» на Шикотане для производства консервов.

Компания продолжает добычу и других ценных пелагических рыб – скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). Пока лов ведется тралами, но после ремонта в путину включится судно «Батиаль», оборудованное и тралом, и кошельковым неводом, а также специальными резервуарами для доставки рыбы в живом, свежем или охлажденном виде.

Fishnews