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Промысловое судно «Интеррыбфлота» «Антур». Фото с сайта компании

«Интеррыбфлот» включается в добычу скумбрии и сардины

В этом году компания «Интеррыбфлот» собирается развивать промысел скумбрии и сардины-иваси. Сдавать их уловы планируется на рыбокомбинат «Островной».

В 2016 г. «Интеррыбфлот» освоил 2,7 тыс. тонн скумбрии, кроме того, удалось поймать 2 тыс. тонн тихоокеанского кальмара, который появился в российских водах в большом количестве после долгого перерыва. В нынешнем году компания планирует наловить гораздо больше этих объектов, а также начать промысел сардины-иваси и сайры.

«Вопрос сбыта сардины очень актуален, его подняли и на недавнем семинаре по пелагическим объектам во Владивостоке. Но у нас есть, куда везти иваси, – весь поток пойдет на рыбокомбинат «Островной» на Шикотане. Там планируется запуск новых мощностей для изготовления пресервов», - рассказал Fishnews специалист отдела организации промысла «Интеррыбфлота» Сергей Суханов.

Своими транспортными рефрижераторами компания будет доставлять улов из районов промысла на Шикотан. Также «Интеррыбфлот» приобрел три новых добывающих судна, которые будут самостоятельно отвозить охлажденную рыбу на комбинат.

Добытую сайру компания планирует тоже сдавать на «Островной». «Я уже присмотрел интересные бортовые ловушки и люстры от одного из отечественных производителей. Лампы накаливания и светодиодные лампы белого и красного цветов собраны в единый блок, так называемый «световой коктейль». Возможно, мы закупим это оборудование», - отметил Сергей Суханов.

Определенные надежды компания возлагает и на тихоокеанский кальмар, который, правда, больше востребован за границей. «Кальмар, который продается в России, - это преимущественно кальмар командорский, «одуемый» объект. А тихоокеанский кальмар давно не промышлялся отечественными компаниями, в 2016 году мы взяли первые хорошие уловы за много лет. Его россияне практически не знают. Тихоокеанский кальмар чуть пожестче, поупруже командорского, но в Китае, Корее, Японии идет на ура, - обратил внимание представитель компании. - Все кальмаровые кольца, копчености, сушеную продукцию в Азии делают в основном из тихоокеанского. Он очень ценится, а в так называемые «периоды затишья» предприятия готовы втридорога платить за сырье, чтобы не останавливать производство».

Однако поставлять тихоокеанский кальмар российского вылова в Японию и КНР на сегодняшний день не представляется возможным из-за определенных «искусственных» барьеров на стороне этих государств, отметил Сергей Суханов. «И решить эту проблему можно только на правительственном уровне. Мы уже инициировали работу в данном направлении и очень надеемся на помощь и поддержку нашего Министерства сельского хозяйства и Росрыболовства», – подчеркнул представитель «Интеррыбфлота».

Fishnews

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