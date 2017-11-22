22 ноября 2017 года

Кого можно будет ловить – определили власти

Правительство утвердило перечни видов водных биоресурсов для промышленного и прибрежного рыболовства в морских водах. В списки вошли более 300 объектов. Новый документ начнет действовать в 2018 г.

Перечни утверждены распоряжением Правительства РФ от 18 ноября 2017 г. № 2569. Это списки видов, в отношении которых осуществляется промышленное и прибрежное рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне России, Каспийском море, открытом море и районах действия международных договоров РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

В перечни вошли более 300 наименований рыб, млекопитающих, крабов и моллюсков. Как сообщает корреспондент Fishnews, в обширном списке для промышленного рыболовства как хорошо известные объекты – минтай, сельди, треска, камбалы, крабы, так и экзотические для россиян, например, акулы, светящиеся анчоусы, барракуды. Перечень для «прибрежки» гораздо короче – в нем 27 позиций. Исключения сделаны для видов (подвидов, популяций), занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Распоряжение вступит в силу с 1 апреля 2018 г.

Распоряжение правительства смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.