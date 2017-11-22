Новости
Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

Юрий Ладыгин: Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

В Дальневосточном таможенном управлении откроется горячая линия по вопросам внешнеэкономической деятельности, связанным с Таможенным кодексом ЕАЭС. Также запланировано мероприятие с участниками ВЭД, рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.

С 1 января 2018 г. вместо ныне действующего Таможенного кодекса Таможенного союза вступит в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. Он затронул все этапы перемещения товаров от момента представления предварительной информации до момента выпуска товаров, отметил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин в интервью газете «Fishnews Дайджест».

С 1 декабря в ДВТУ, как и в других региональных таможенных управлениях, начнет работу горячая линия для приема обращений заинтересованных лиц по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС. А в Федеральной таможенной службе будет работать Консультационный центр для информационного и консультативного сопровождения работы должностных лиц таможенных органов РФ.

«Заинтересованные лица могут задать нам вопросы по новому Таможенному кодексу. Желательно, конечно, в письменном виде, ведь речь идет о нюансах законодательства, - подчеркнул Юрий Ладыгин. - Обратиться к нам можно по электронной почте: dvtu_odo@ca.customs.ru или по телефонам 8 (423) 230-82-77, 8 (423) 230-82-12 (отмечу, что адрес электронной почты и номера телефонов, по которым можно задать интересующий вопрос по новому Таможенному кодексу, будут размещены на сайте ДВТУ и на информационных стендах таможен и таможенных постов). Если не сможем ответить сами, направим запрос в ФТС – в любом случае человек или компания получит ответ. Ответы на чаще всего задаваемые вопросы будут также размещаться на сайте ФТС России».

Кроме того, в начале декабря ДВТУ готовится провести мероприятие с участниками внешнеэкономической деятельности - разъяснить основные новшества Таможенного кодекса ЕАЭС. Принять участие смогут все желающие.

«К тому же, все материалы с этих встреч размещаются на сайте управления – мы абсолютно открыты. При необходимости также готовы провести круглый стол для участников внешнеэкономической деятельности, таможенных представителей по новому кодексу. Ответим на все возникающие вопросы», - заверил глава ДВТУ.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Назад

Лента новостей

22 ноября 2017 года

Еврокомиссия предложила лимиты вылова в Черном море

Европейская комиссия определила ОДУ шпрота и камбалы-тюрбо в Черном море для Болгарии и Румынии на 2018 г. В этом году квоты впервые назначат в соответствии с многолетним планом по управлению рыболовством в регионе.

В распределении квот пригодится калькулятор

На сайте Росрыболовства нужно создать открытый калькулятор для расчета долей квот на новый период – об этом заявили члены Общественного совета при федеральном агентстве. Обеспечить для предприятий возможность заранее подсчитать лимиты и сопоставить их с расчетами Росрыболовства ранее предложила ВАРПЭ.

«Внутренний» ОДУ будут делить по правилам

Правила распределения между субъектами промышленных квот вылова во внутренних водных объектах утвердило правительство. Подготовкой соответствующих рекомендаций и предложений займутся НИИ Росрыболовства и бассейновые научно-промысловые советы.

Рыбоводы Якутии посоревнуются за новые озера

В Республике Саха (Якутии) Ленское теруправление Росрыболовства проведет аукцион по 36 рыбоводным участкам. На них предлагается выращивать муксуна, пелядь, чира, ряпушку, карася и щуку в режиме пастбищной аквакультуры.

Кого можно будет ловить – определили власти

Правительство утвердило перечни видов водных биоресурсов для промышленного и прибрежного рыболовства в морских водах. В списки вошли более 300 объектов. Новый документ начнет действовать в 2018 г.

Комиссия по Каспию начала работу

Международная комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря открыла первую сессию в Баку. В повестке - сохранение популяции осетровых, оценка запасов ВБР и противодействие браконьерскому промыслу.

АзНИИРХ пополнил флот

Новое научно-исследовательское судно Азовского НИИ рыбного хозяйства «Владимир Усков» вышло в первый рейс. Оно отправилось изучать условия среды обитания водных биоресурсов в Таганрогском заливе.

21 ноября 2017 года

Общественный совет: Слом базовых принципов недопустим

Общественный совет при Росрыболовстве заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве.

Рыбаки просят разъяснить новые условия работы с США

Российские рыбопромышленники нуждаются в разъяснениях в связи с новыми правилами ввоза рыбопродукции, которые начнут действовать с 2018 г. в США. Компании рассчитывают, что Росрыболовство поможет разобраться с возникающими вопросами.

Конфискованные суда выставят на продажу

Правительство включило в программу приватизации госимущества четыре рыболовных и два рефрижераторных судна, находящихся в Приморском крае. В случае неудачи с продажей они подлежат уничтожению.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

Начальник Дальневосточного таможенного управления

Юрий ЛАДЫГИН

Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Инвестор должен быть «застрахован»

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин ДРЕВЕТНЯК

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

Константин ДРЕВЕТНЯК

Люди - последние в очереди за мойвой

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Двойные преференции

Все интервью

Личное мнение

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

Все материалы

Крупным планом

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Цисты артемии

Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

Рыбацкий Амур

Рыбацкий Амур

Остров Сахалин. Фото из открытых источников

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.