22 ноября 2017 года

Юрий Ладыгин: Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

В Дальневосточном таможенном управлении откроется горячая линия по вопросам внешнеэкономической деятельности, связанным с Таможенным кодексом ЕАЭС. Также запланировано мероприятие с участниками ВЭД, рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.

С 1 января 2018 г. вместо ныне действующего Таможенного кодекса Таможенного союза вступит в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. Он затронул все этапы перемещения товаров от момента представления предварительной информации до момента выпуска товаров, отметил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин в интервью газете «Fishnews Дайджест».

С 1 декабря в ДВТУ, как и в других региональных таможенных управлениях, начнет работу горячая линия для приема обращений заинтересованных лиц по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС. А в Федеральной таможенной службе будет работать Консультационный центр для информационного и консультативного сопровождения работы должностных лиц таможенных органов РФ.

«Заинтересованные лица могут задать нам вопросы по новому Таможенному кодексу. Желательно, конечно, в письменном виде, ведь речь идет о нюансах законодательства, - подчеркнул Юрий Ладыгин. - Обратиться к нам можно по электронной почте: dvtu_odo@ca.customs.ru или по телефонам 8 (423) 230-82-77, 8 (423) 230-82-12 (отмечу, что адрес электронной почты и номера телефонов, по которым можно задать интересующий вопрос по новому Таможенному кодексу, будут размещены на сайте ДВТУ и на информационных стендах таможен и таможенных постов). Если не сможем ответить сами, направим запрос в ФТС – в любом случае человек или компания получит ответ. Ответы на чаще всего задаваемые вопросы будут также размещаться на сайте ФТС России».

Кроме того, в начале декабря ДВТУ готовится провести мероприятие с участниками внешнеэкономической деятельности - разъяснить основные новшества Таможенного кодекса ЕАЭС. Принять участие смогут все желающие.

«К тому же, все материалы с этих встреч размещаются на сайте управления – мы абсолютно открыты. При необходимости также готовы провести круглый стол для участников внешнеэкономической деятельности, таможенных представителей по новому кодексу. Ответим на все возникающие вопросы», - заверил глава ДВТУ.

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