15 ноября 2017 года

Владимир Путин дал «зеленый свет» таможенному кодексу ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ратификацию Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Руководители стран союза в своем заявлении ранее подчеркнули, что новый кодекс вступит в силу с 1 января 2018 г.

Ратификация Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС предусмотрена федеральным законом от 14 ноября 2017 г. № 317, сообщает корреспондент Fishnews.

Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС подписан 11 апреля 2017 г. в Москве. Цель документа – обеспечить единое таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе. 26 октября Госдума России приняла закон о ратификации договора, 8 ноября документ одобрил Совет Федерации.

«Новое таможенное законодательство союза разработано с учетом современного уровня развития электронных технологий, содержит в себе много новелл, полезных для предпринимателей», - отметили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. В пример приводится внедрение механизма «единого окна», развитие электронных технологий в таможенной сфере.

11 октября в Сочи состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. По итогам было принято заявление «О проведении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 г.». «В совместном заявлении отмечается, что переноса даты вступления в силу документа – 1 января 2018 года – не будет, и гражданам, хозяйствующим субъектам и госорганам стран союза необходимо готовиться к работе в новых условиях, заблаговременно ориентируясь на новый Таможенный кодекс ЕАЭС», - рассказали в пресс-службе ЕЭК.

Fishnews