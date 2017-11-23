Россия и Литва обсудят ОДУ и восстановление угря

23 ноября 2017 года
Аукцион по пяти рыбоводным участкам в Республике Карелия проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Все РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.
В Калининграде прошел детский конкурс на лучший макет памятника сому, живущему в реке Преголя. Свои рисунки и скульптуры из различных материалов прислали около 160 юных горожан.
22 ноября 2017 года
К 22 ноября российские пользователи добыли 4 млн 322 тыс. тонн водных биоресурсов. На промысле вновь наблюдается положительная динамика: уловы выше показателя за аналогичный период 2016 г. на 2,5%.
Угроза для исторического принципа распределения квот взволновала отраслевиков. Для того чтобы высказаться по проблеме, на Общественный совет при Росрыболовстве приехали представители рыбацких компаний и ассоциаций со всей страны.
Европейская комиссия определила ОДУ шпрота и камбалы-тюрбо в Черном море для Болгарии и Румынии на 2018 г. В этом году квоты впервые назначат в соответствии с многолетним планом по управлению рыболовством в регионе.
На сайте Росрыболовства нужно создать открытый калькулятор для расчета долей квот на новый период – об этом заявили члены Общественного совета при федеральном агентстве. Обеспечить для предприятий возможность заранее подсчитать лимиты и сопоставить их с расчетами Росрыболовства ранее предложила ВАРПЭ.
23 ноября 2017 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает сдвиг сроков внедрения обязательной электронной ветеринарной сертификации на 1 июля 2018 г. На заседании также прозвучало предложение подумать о переносе не на полгода, а на год.
Инвесторы, реализующие проекты под квоты, тоже могут стать резидентами свободного порта Владивосток, рассказал глава Минвостокразвития Александр Галушка.
Аукцион по пяти рыбоводным участкам в Республике Карелия проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Все РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.
Возбуждены уголовные дела по факту незаконного промысла в исключительной экономзоне России. Четыре иностранных траулера с кальмаром на борту пограничники Приморья задержали в октябре.
В Калининграде прошел детский конкурс на лучший макет памятника сому, живущему в реке Преголя. Свои рисунки и скульптуры из различных материалов прислали около 160 юных горожан.
22 ноября 2017 года
К 22 ноября российские пользователи добыли 4 млн 322 тыс. тонн водных биоресурсов. На промысле вновь наблюдается положительная динамика: уловы выше показателя за аналогичный период 2016 г. на 2,5%.
Угроза для исторического принципа распределения квот взволновала отраслевиков. Для того чтобы высказаться по проблеме, на Общественный совет при Росрыболовстве приехали представители рыбацких компаний и ассоциаций со всей страны.
В Дальневосточном таможенном управлении откроется горячая линия по вопросам внешнеэкономической деятельности, связанным с Таможенным кодексом ЕАЭС. Также запланировано мероприятие с участниками ВЭД, рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.
Европейская комиссия определила ОДУ шпрота и камбалы-тюрбо в Черном море для Болгарии и Румынии на 2018 г. В этом году квоты впервые назначат в соответствии с многолетним планом по управлению рыболовством в регионе.
На сайте Росрыболовства нужно создать открытый калькулятор для расчета долей квот на новый период – об этом заявили члены Общественного совета при федеральном агентстве. Обеспечить для предприятий возможность заранее подсчитать лимиты и сопоставить их с расчетами Росрыболовства ранее предложила ВАРПЭ.