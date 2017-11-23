23 ноября 2017 года

Россия и Литва обсудят ОДУ и восстановление угря

На 18-й сессии смешанной российско-литовской комиссии по рыболовству, которая проходит в Калининграде, специалисты согласуют рекомендации по ОДУ в Куршском заливе на будущий год.

В работе сессии с российской стороны участвуют представители Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства, АтлантНИРО, КГТУ и Главрыбвода. Делегации возглавляют начальник управления науки и образования Росрыболовства Сергей Голованов и директор департамента рыбного хозяйства Минсельхоза Литвы Агне Размиславичуте-Паленене.

Комиссия рассмотрит результаты российско-литовского сотрудничества в области рыбохозяйственных исследований в Куршском заливе и озере Виштынецком в 2016 – 2017 гг. и обсудит дальнейшие направления научного взаимодействия. Стороны также обменяются информацией о статистике вылова в этих районах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в ходе сессии планируется согласовать рекомендации по ОДУ для основных промысловых видов рыб Куршского залива на 2018 г. В числе важных вопросов – обмен специалистами в области контроля, воспроизводства водных биоресурсов и аквакультуры.

Кроме того, российская сторона предлагает рассмотреть вопрос о разработке совместного проекта по восстановлению запаса европейского угря, в том числе по проведению таких работ в трансграничных водоемах (озере Виштынецком).

Fishnews