Вместе с кальмаром браконьеры «поймали» уголовные дела

21 ноября 2017 года
Южно-Сахалинский городской суд огласил приговор по уголовному делу о гибели 69 человек во время крушения БАТМ «Дальний Восток». Трагедия произошла в апреле 2015 г.
16 ноября 2017 года
В Тамбовской области вынесен приговор по уголовному делу о загрязнении реки Цна и гибели в ней рыбы. Тракторист свиноводческого предприятия, допустивший разлив удобрений, оштрафован на 40 тыс. рублей. Ущерб более чем на 1,6 млн рублей возместила компания.
Совет директоров рыбохозяйственных НИИ утвердил перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2018 г. в рамках дополнительного бюджетного финансирования.
14 ноября 2017 года
В Астраханской области при осмотре грузовика полицейские обнаружили в тайнике почти 1,5 тонны русского осетра. Установлено, что рыба добыта незаконным способом.
13 ноября 2017 года
В Забайкальском крае двух китайских браконьеров оштрафовали на 500 тыс. рублей каждого с конфискацией лодки. Ранее граждан соседнего государства поймали за промыслом электроудочкой в реке Аргунь.
Росрыболовство объявило о проведении аукциона по продаже квот гребешка, кальмаров, морского ежа, кукумарии и трубача в Дальневосточном бассейне. Торги назначены на 18-19 декабря.
23 ноября 2017 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает сдвиг сроков внедрения обязательной электронной ветеринарной сертификации на 1 июля 2018 г. На заседании также прозвучало предложение подумать о переносе не на полгода, а на год.
Инвесторы, реализующие проекты под квоты, тоже могут стать резидентами свободного порта Владивосток, рассказал глава Минвостокразвития Александр Галушка.
Аукцион по пяти рыбоводным участкам в Республике Карелия проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Все РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.
На 18-й сессии смешанной российско-литовской комиссии по рыболовству, которая проходит в Калининграде, специалисты согласуют рекомендации по ОДУ в Куршском заливе на будущий год.
В Калининграде прошел детский конкурс на лучший макет памятника сому, живущему в реке Преголя. Свои рисунки и скульптуры из различных материалов прислали около 160 юных горожан.
22 ноября 2017 года
К 22 ноября российские пользователи добыли 4 млн 322 тыс. тонн водных биоресурсов. На промысле вновь наблюдается положительная динамика: уловы выше показателя за аналогичный период 2016 г. на 2,5%.
Угроза для исторического принципа распределения квот взволновала отраслевиков. Для того чтобы высказаться по проблеме, на Общественный совет при Росрыболовстве приехали представители рыбацких компаний и ассоциаций со всей страны.
В Дальневосточном таможенном управлении откроется горячая линия по вопросам внешнеэкономической деятельности, связанным с Таможенным кодексом ЕАЭС. Также запланировано мероприятие с участниками ВЭД, рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.
Европейская комиссия определила ОДУ шпрота и камбалы-тюрбо в Черном море для Болгарии и Румынии на 2018 г. В этом году квоты впервые назначат в соответствии с многолетним планом по управлению рыболовством в регионе.
На сайте Росрыболовства нужно создать открытый калькулятор для расчета долей квот на новый период – об этом заявили члены Общественного совета при федеральном агентстве. Обеспечить для предприятий возможность заранее подсчитать лимиты и сопоставить их с расчетами Росрыболовства ранее предложила ВАРПЭ.