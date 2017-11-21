23 ноября 2017 года

Вместе с кальмаром браконьеры «поймали» уголовные дела

Возбуждены уголовные дела по факту незаконного промысла в исключительной экономзоне России. Четыре иностранных траулера с кальмаром на борту пограничники Приморья задержали в октябре.

Незаконных «гостей» перехватили сторожевые корабли «Сапфир» и «Беркут» Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю с применением спецподразделений и авиации. Нарушители не реагировали на сигналы об остановке, пытаясь уйти от преследования и покинуть пределы ИЭЗ РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Позже выяснилось, что трюмы иностранных промысловиков были полны свежевыловленным и замороженным кальмаром. Общий вес морепродукта превысил 57 тонн. Также на судах обнаружили около 7 тонн разнорыбицы (скумбрии, акулы и др.).

Fishnews