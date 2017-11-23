Новости
На Камчатке обсудили меры по противодействию торговле некачественной и нелегальной рыбопродукцией. Фото пресс-службы правительства края

Рыбным нелегалам закрутят гайки

Власти Камчатского края считает необходимым ужесточить наказание за продажу небезопасной рыбной продукции. Губернатор Владимир Илюхин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.

Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции прошло на Камчатке. Отмечено, что законодательство в этой части нуждается в доработке, поскольку именно на этапе реализации товаров контрольно-надзорным органам сложнее всего выявлять и доказывать нарушения.

«Чтобы создать видимость легальной деятельности, продавцы контрафакта идут на различные уловки, - рассказал заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и ЧАО Константин Кудзин. – Например, покупают у добросовестного производителя партию 10 или 20 кг продукции со всеми необходимыми документами, а потом, прикрываясь ими, начинают продавать все остальное. Наших полномочий не хватает, чтобы эту цепочку распутать».

Представитель ветеринарного ведомства обратил внимание, что даже если нарушение удается зафиксировать, то по действующему законодательству продавцу может грозить лишь административная ответственность или конфискация некачественного товара. «Если за нарушение регламента при производстве и хранении ответственность весьма серьезная, то при реализации санкции совсем невелики», – заметил Константин Кудзин.

По словам руководителя краевого управления Роспотребнадзора Натальи Ждановой, рыбная продукция камчатских предприятий, как правило, соответствует необходимым требованиям, а некачественные товары в основном выявляются в местах реализации.

«Продукция, не соответствующая требованиям законодательства, как правило, выявляется в организациях торговли, после ее расфасовки для реализации конечному потребителю, – рассказала Наталья Жданова. – То есть продукция после ее реализации предприятиями Камчатского края в транспортной упаковке проходит через несколько посредников».

Наиболее суровое наказание, вплоть до лишения свободы, за производство, хранение, перевозку или сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, предусмотрено статьей 238 УК РФ. Однако, по данным краевого УМВД, такие дела тоже в основном заканчиваются наложением штрафов, причем небольших, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

«Причина присуждения незначительного размера штрафа видится в том, что частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена санкция, которая не имеет установленного нижнего предела, при наличии максимального до 300 тыс. рублей, – отметил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю Сергей Скороход. – Суд самостоятельно определяет размер штрафа в зависимости от тяжести совершенного деяния».

Так, по его словам, из восьми уголовных дел, возбужденных в 2016 г. по фактам реализации небезопасной рыбопродукции, четыре были прекращены в связи с раскаянием обвиняемых. По четырем другим суд назначил штрафы в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Ответственность продавцов необходимо ужесточать вплоть до уголовной, - заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. – До тех пор, пока законодательство в этой части не будет пересмотрено, справиться с этой проблемой будет сложно. Более того, такая ситуация стимулирует браконьерскую деятельность, поскольку есть рынок сбыта нелегальной продукции. Конечно, в этой ситуации важно не дойти до абсурда. Бизнес должен работать и развиваться, но должны быть определенные стандарты работы».

Глава региона поручил профильным органам власти совместно с контрольно-надзорными и силовыми структурами подготовить предложения по изменению законодательства в части ужесточения ответственности за реализацию некачественной рыбной продукции, а затем направить их в адрес федеральных ведомств.

Fishnews

  • На Камчатке обсудили меры по противодействию торговле некачественной и нелегальной рыбопродукцией. Фото пресс-службы правительства края
  • Губернатор Камчатки Владимир ИЛЮХИН поручил подготовить предложения по ужесточению наказания. Фото пресс-службы правительства края
  • На Камчатке обсудили меры по противодействию торговле некачественной и нелегальной рыбопродукцией. Фото пресс-службы правительства края
  • На Камчатке обсудили меры по противодействию торговле некачественной и нелегальной рыбопродукцией. Фото пресс-службы правительства края
    •
    НазадМетки: камчаткаправительствороспотребнадзорроссельхознадзоруголовное дело

    Похожие новости

    23 ноября 2017 года

    Госдума поддержала перенос по электронной ветсертификации

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает сдвиг сроков внедрения обязательной электронной ветеринарной сертификации на 1 июля 2018 г. На заседании также прозвучало предложение подумать о переносе не на полгода, а на год.

    Вместе с кальмаром браконьеры «поймали» уголовные дела

    Возбуждены уголовные дела по факту незаконного промысла в исключительной экономзоне России. Четыре иностранных траулера с кальмаром на борту пограничники Приморья задержали в октябре.

    22 ноября 2017 года

    Отрасль отреагировала на «крабовую новацию»

    Угроза для исторического принципа распределения квот взволновала отраслевиков. Для того чтобы высказаться по проблеме, на Общественный совет при Росрыболовстве приехали представители рыбацких компаний и ассоциаций со всей страны.

    «Внутренний» ОДУ будут делить по правилам

    Правила распределения между субъектами промышленных квот вылова во внутренних водных объектах утвердило правительство. Подготовкой соответствующих рекомендаций и предложений займутся НИИ Росрыболовства и бассейновые научно-промысловые советы.

    Кого можно будет ловить – определили власти

    Правительство утвердило перечни видов водных биоресурсов для промышленного и прибрежного рыболовства в морских водах. В списки вошли более 300 объектов. Новый документ начнет действовать в 2018 г.

    21 ноября 2017 года

    Конфискованные суда выставят на продажу

    Правительство включило в программу приватизации госимущества четыре рыболовных и два рефрижераторных судна, находящихся в Приморском крае. В случае неудачи с продажей они подлежат уничтожению.

    Лента новостей

    23 ноября 2017 года

    ЦСМС приглашает на встречу в Калининграде

    24 ноября в Калининграде начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин встретится с пользователями водных биоресурсов. Рыбаки смогут задать все интересующие вопросы, рассказали в учреждении.

    Таможенный кодекс дает надежду

    Таможенный кодекс ЕАЭС позволяет рассчитывать на то, что вопрос отнесения тароупаковочных материалов к припасам будет урегулирован. О возможностях для этого рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.

    Комиссия РСПП выступила с позицией об угрозах возврата аукционов

    Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил помощнику президента Андрею Белоусову позицию рыбохозяйственной Комиссии РСПП о том, к каким последствиям может привести возвращение в отрасли аукционов.

    Александр Васьков: О барьерах и решениях

    Совещание на тему: как создать благоприятные условия для поставок рыбопродукции на внутренний рынок, проведут 23 ноября в Совете Федерации. Прежде всего, можно остановиться на административных барьерах, считает первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков.

    Госдума поддержала перенос по электронной ветсертификации

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает сдвиг сроков внедрения обязательной электронной ветеринарной сертификации на 1 июля 2018 г. На заседании также прозвучало предложение подумать о переносе не на полгода, а на год.

    «Рыбным» инвесторам показали путь в свободный порт

    Инвесторы, реализующие проекты под квоты, тоже могут стать резидентами свободного порта Владивосток, рассказал глава Минвостокразвития Александр Галушка.

    Озера Карелии ждут рыбных садков

    Аукцион по пяти рыбоводным участкам в Республике Карелия проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Все РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.

    Вместе с кальмаром браконьеры «поймали» уголовные дела

    Возбуждены уголовные дела по факту незаконного промысла в исключительной экономзоне России. Четыре иностранных траулера с кальмаром на борту пограничники Приморья задержали в октябре.

    Россия и Литва обсудят ОДУ и восстановление угря

    На 18-й сессии смешанной российско-литовской комиссии по рыболовству, которая проходит в Калининграде, специалисты согласуют рекомендации по ОДУ в Куршском заливе на будущий год.

    Дети помогают создать памятник сому Преголи

    В Калининграде прошел детский конкурс на лучший макет памятника сому, живущему в реке Преголя. Свои рисунки и скульптуры из различных материалов прислали около 160 юных горожан.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какая выставка привлечет ваше внимание?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

    Начальник Дальневосточного таможенного управления

    Юрий ЛАДЫГИН

    Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Инвестор должен быть «застрахован»

    Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин ДРЕВЕТНЯК

    Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

    Константин ДРЕВЕТНЯК

    Люди - последние в очереди за мойвой

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

    Павел КЛИМЕНКО

    Двойные преференции

    Все интервью

    Личное мнение

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Александр ВАСЬКОВ

    О барьерах и решениях

    Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    Игорь КИМ

    Успех на рынке зависит от уровня специалистов

    Все материалы

    Крупным планом

    Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

    Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

    Цисты артемии

    Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

    Рыбацкий Амур

    Рыбацкий Амур

    Остров Сахалин. Фото из открытых источников

    Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

    Все материалы

    События

    Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

    Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

    В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

    «Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.