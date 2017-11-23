23 ноября 2017 года

Рыбным нелегалам закрутят гайки

Власти Камчатского края считает необходимым ужесточить наказание за продажу небезопасной рыбной продукции. Губернатор Владимир Илюхин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.

Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции прошло на Камчатке. Отмечено, что законодательство в этой части нуждается в доработке, поскольку именно на этапе реализации товаров контрольно-надзорным органам сложнее всего выявлять и доказывать нарушения.

«Чтобы создать видимость легальной деятельности, продавцы контрафакта идут на различные уловки, - рассказал заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и ЧАО Константин Кудзин. – Например, покупают у добросовестного производителя партию 10 или 20 кг продукции со всеми необходимыми документами, а потом, прикрываясь ими, начинают продавать все остальное. Наших полномочий не хватает, чтобы эту цепочку распутать».

Представитель ветеринарного ведомства обратил внимание, что даже если нарушение удается зафиксировать, то по действующему законодательству продавцу может грозить лишь административная ответственность или конфискация некачественного товара. «Если за нарушение регламента при производстве и хранении ответственность весьма серьезная, то при реализации санкции совсем невелики», – заметил Константин Кудзин.

По словам руководителя краевого управления Роспотребнадзора Натальи Ждановой, рыбная продукция камчатских предприятий, как правило, соответствует необходимым требованиям, а некачественные товары в основном выявляются в местах реализации.

«Продукция, не соответствующая требованиям законодательства, как правило, выявляется в организациях торговли, после ее расфасовки для реализации конечному потребителю, – рассказала Наталья Жданова. – То есть продукция после ее реализации предприятиями Камчатского края в транспортной упаковке проходит через несколько посредников».

Наиболее суровое наказание, вплоть до лишения свободы, за производство, хранение, перевозку или сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, предусмотрено статьей 238 УК РФ. Однако, по данным краевого УМВД, такие дела тоже в основном заканчиваются наложением штрафов, причем небольших, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

«Причина присуждения незначительного размера штрафа видится в том, что частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена санкция, которая не имеет установленного нижнего предела, при наличии максимального до 300 тыс. рублей, – отметил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю Сергей Скороход. – Суд самостоятельно определяет размер штрафа в зависимости от тяжести совершенного деяния».

Так, по его словам, из восьми уголовных дел, возбужденных в 2016 г. по фактам реализации небезопасной рыбопродукции, четыре были прекращены в связи с раскаянием обвиняемых. По четырем другим суд назначил штрафы в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Ответственность продавцов необходимо ужесточать вплоть до уголовной, - заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. – До тех пор, пока законодательство в этой части не будет пересмотрено, справиться с этой проблемой будет сложно. Более того, такая ситуация стимулирует браконьерскую деятельность, поскольку есть рынок сбыта нелегальной продукции. Конечно, в этой ситуации важно не дойти до абсурда. Бизнес должен работать и развиваться, но должны быть определенные стандарты работы».

Глава региона поручил профильным органам власти совместно с контрольно-надзорными и силовыми структурами подготовить предложения по изменению законодательства в части ужесточения ответственности за реализацию некачественной рыбной продукции, а затем направить их в адрес федеральных ведомств.

Fishnews