23 ноября 2017 года

Таможенный кодекс дает надежду

Таможенный кодекс ЕАЭС позволяет рассчитывать на то, что вопрос отнесения тароупаковочных материалов к припасам будет урегулирован. О возможностях для этого рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.

Оформление тароупаковочных материалов – одна из острых тем в работе таможни с рыбаками. «Мы обращались в ФТС России, высказывали свое мнение по этому вопросу», – сообщил руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. В интервью Fishnews начальник ДВТУ рассказал об изменениях, предстоящих в связи со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

«Определение припасов дано в статье 2 ТК ЕАЭС, оно, в общем-то, прежнее. Новый таможенный кодекс дает надежду на то, что вопрос отнесения тароупаковки к припасам будет урегулирован, – сообщил руководитель управления. – Пункт 9 статьи 281 ТК ЕАЭС предусматривает, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вправе определять критерии отнесения отдельных категорий товаров к товарам, используемым в качестве припасов, в зависимости от вида транспорта, которым перемещаются товары».

Fishnews