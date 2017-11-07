Таможенный кодекс дает надежду

07 ноября 2017 года
Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ФТС и усилит взаимодействие с Россельхознадзором по применению риск-ориентированного подхода при оформлении рыбы и рыбной продукции.
26 октября 2017 года
Европейская комиссия вынесла Вьетнаму официальное предупреждение в связи с недостаточными усилиями в борьбе с морским браконьерством. У республики есть полгода на решение выявленных проблем, иначе она лишится права поставлять свои уловы в ЕС.
Российские должностные лица пресекли ввоз из Казахстана 63 туш рыб осетровых видов. Сопроводительные документы о безопасности, качестве и происхождении рыбопродукции отсутствовали.
25 октября 2017 года
Приморские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля более 435 кг сушеного трепанга. Машина следовала из России в Китай.
10 октября 2017 года
С начала путины через Камчатскую таможню за рубеж отправлено 17 тыс. тонн лососевых. Больше всего рыбы поставляется в Японию, в структуре экспорта преобладает нерка.
05 октября 2017 года
На пленарном заседании Международного конгресса рыбаков эксперты рассмотрели самые разные вопросы – от инвестиционных квот и электронных систем промысловой отчетности до поддержки работы российского флота за пределами экономзоны РФ.
23 ноября 2017 года
24 ноября в Калининграде начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин встретится с пользователями водных биоресурсов. Рыбаки смогут задать все интересующие вопросы, рассказали в учреждении.
Власти Камчатского края считает необходимым ужесточить наказание за продажу небезопасной рыбной продукции. Губернатор Владимир Илюхин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил помощнику президента Андрею Белоусову позицию рыбохозяйственной Комиссии РСПП о том, к каким последствиям может привести возвращение в отрасли аукционов.
Совещание на тему: как создать благоприятные условия для поставок рыбопродукции на внутренний рынок, проведут 23 ноября в Совете Федерации. Прежде всего, можно остановиться на административных барьерах, считает первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает сдвиг сроков внедрения обязательной электронной ветеринарной сертификации на 1 июля 2018 г. На заседании также прозвучало предложение подумать о переносе не на полгода, а на год.
Инвесторы, реализующие проекты под квоты, тоже могут стать резидентами свободного порта Владивосток, рассказал глава Минвостокразвития Александр Галушка.
Аукцион по пяти рыбоводным участкам в Республике Карелия проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Все РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.
Возбуждены уголовные дела по факту незаконного промысла в исключительной экономзоне России. Четыре иностранных траулера с кальмаром на борту пограничники Приморья задержали в октябре.
На 18-й сессии смешанной российско-литовской комиссии по рыболовству, которая проходит в Калининграде, специалисты согласуют рекомендации по ОДУ в Куршском заливе на будущий год.
В Калининграде прошел детский конкурс на лучший макет памятника сому, живущему в реке Преголя. Свои рисунки и скульптуры из различных материалов прислали около 160 юных горожан.