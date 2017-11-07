Новости
Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН. Фото пресс-службы ДВТУ

Таможенный кодекс дает надежду

Таможенный кодекс ЕАЭС позволяет рассчитывать на то, что вопрос отнесения тароупаковочных материалов к припасам будет урегулирован. О возможностях для этого рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.

Оформление тароупаковочных материалов – одна из острых тем в работе таможни с рыбаками. «Мы обращались в ФТС России, высказывали свое мнение по этому вопросу», – сообщил руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. В интервью Fishnews начальник ДВТУ рассказал об изменениях, предстоящих в связи со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

«Определение припасов дано в статье 2 ТК ЕАЭС, оно, в общем-то, прежнее. Новый таможенный кодекс дает надежду на то, что вопрос отнесения тароупаковки к припасам будет урегулирован, – сообщил руководитель управления. – Пункт 9 статьи 281 ТК ЕАЭС предусматривает, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вправе определять критерии отнесения отдельных категорий товаров к товарам, используемым в качестве припасов, в зависимости от вида транспорта, которым перемещаются товары».

Fishnews
НазадМетки: таможня

Похожие новости

07 ноября 2017 года

Рыбная ассоциация выступила за упрощение оформления грузов

Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ФТС и усилит взаимодействие с Россельхознадзором по применению риск-ориентированного подхода при оформлении рыбы и рыбной продукции.

26 октября 2017 года

Европа может отказаться от вьетнамских морепродуктов

Европейская комиссия вынесла Вьетнаму официальное предупреждение в связи с недостаточными усилиями в борьбе с морским браконьерством. У республики есть полгода на решение выявленных проблем, иначе она лишится права поставлять свои уловы в ЕС.

Осетровых перевозили в чемоданах с сухофруктами

Российские должностные лица пресекли ввоз из Казахстана 63 туш рыб осетровых видов. Сопроводительные документы о безопасности, качестве и происхождении рыбопродукции отсутствовали.

25 октября 2017 года

На границе с Китаем перехватили 88 мешков трепанга

Приморские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля более 435 кг сушеного трепанга. Машина следовала из России в Китай.

10 октября 2017 года

За путину Камчатка экспортировала 17 тыс. тонн лосося

С начала путины через Камчатскую таможню за рубеж отправлено 17 тыс. тонн лососевых. Больше всего рыбы поставляется в Японию, в структуре экспорта преобладает нерка.

05 октября 2017 года

Конгресс с практическим уклоном

На пленарном заседании Международного конгресса рыбаков эксперты рассмотрели самые разные вопросы – от инвестиционных квот и электронных систем промысловой отчетности до поддержки работы российского флота за пределами экономзоны РФ.

Лента новостей

23 ноября 2017 года

ЦСМС приглашает на встречу в Калининграде

24 ноября в Калининграде начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин встретится с пользователями водных биоресурсов. Рыбаки смогут задать все интересующие вопросы, рассказали в учреждении.

Рыбным нелегалам закрутят гайки

Власти Камчатского края считает необходимым ужесточить наказание за продажу небезопасной рыбной продукции. Губернатор Владимир Илюхин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.

Комиссия РСПП выступила с позицией об угрозах возврата аукционов

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил помощнику президента Андрею Белоусову позицию рыбохозяйственной Комиссии РСПП о том, к каким последствиям может привести возвращение в отрасли аукционов.

Александр Васьков: О барьерах и решениях

Совещание на тему: как создать благоприятные условия для поставок рыбопродукции на внутренний рынок, проведут 23 ноября в Совете Федерации. Прежде всего, можно остановиться на административных барьерах, считает первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков.

Госдума поддержала перенос по электронной ветсертификации

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает сдвиг сроков внедрения обязательной электронной ветеринарной сертификации на 1 июля 2018 г. На заседании также прозвучало предложение подумать о переносе не на полгода, а на год.

«Рыбным» инвесторам показали путь в свободный порт

Инвесторы, реализующие проекты под квоты, тоже могут стать резидентами свободного порта Владивосток, рассказал глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Озера Карелии ждут рыбных садков

Аукцион по пяти рыбоводным участкам в Республике Карелия проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Все РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.

Вместе с кальмаром браконьеры «поймали» уголовные дела

Возбуждены уголовные дела по факту незаконного промысла в исключительной экономзоне России. Четыре иностранных траулера с кальмаром на борту пограничники Приморья задержали в октябре.

Россия и Литва обсудят ОДУ и восстановление угря

На 18-й сессии смешанной российско-литовской комиссии по рыболовству, которая проходит в Калининграде, специалисты согласуют рекомендации по ОДУ в Куршском заливе на будущий год.

Дети помогают создать памятник сому Преголи

В Калининграде прошел детский конкурс на лучший макет памятника сому, живущему в реке Преголя. Свои рисунки и скульптуры из различных материалов прислали около 160 юных горожан.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

Начальник Дальневосточного таможенного управления

Юрий ЛАДЫГИН

Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Инвестор должен быть «застрахован»

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин ДРЕВЕТНЯК

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

Константин ДРЕВЕТНЯК

Люди - последние в очереди за мойвой

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Двойные преференции

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Все материалы

Крупным планом

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Цисты артемии

Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

Рыбацкий Амур

Рыбацкий Амур

Остров Сахалин. Фото из открытых источников

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.