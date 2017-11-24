24 ноября 2017 года

Росрыболовство готовит основу для работы с Росгвардией

Федеральное агентство по рыболовство собирается сотрудничать с Росгвардией в охране водных биоресурсов и среды их обитания. Планируется, что территориальные управления ФАР также заключат соглашения с региональными подразделениями Росгвардии.

О подписании соглашения с Росгвардией доложил на оперативном совещании в Росрыболовстве начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Андрей Здетоветский.

«В территориальные управления Росрыболовства разослан текст соглашения. На его основании нужно заключить соглашения о взаимодействии с региональными подразделениями Росгвардии», – сказал представитель ФАР. Договориться о сотрудничестве планируется и с МВД России.

Начальник управления отметил, что продолжается работа по повышению квалификации госинспекторов рыбоохраны на базе Дмитровского рыбопромышленного техникума. В настоящее время обучение проходят сотрудники Средневолжского, Ленского, Охотского, Нижнеобского и Северо-Восточного теруправлений Росрыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в регионах задействовано 105 постов рыбоохраны, работают 238 рейдовых групп, совместных с представителями МВД России, 36 – с Пограничной службой ФСБ России и 315 – с участием общественных инспекторов. С начала года выявлено 109,2 тыс. нарушений закона о рыболовстве, из них больше 3 тысяч – с признаками уголовно наказуемых действий. У браконьеров изъято более 600 тонн незаконно добытых водных биоресурсов и свыше 216 тыс. орудий лова.

Безопасность промысла – прежде всего

Оперативное совещание в режиме видеоконференции с регионами проводил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Отдельно обсуждались подготовка к промыслу в зимний период и безопасность мореплавания.

Петр Савчук поручил управлению контроля, надзора и рыбоохраны провести проверку и, где это необходимо, консервацию материально-технической части территориальных управлений. Управлению портов, флота и мониторинга поручено обеспечить бесперебойную работу штабов оперативного реагирования, создаваемых на случай чрезвычайных ситуаций.

«Мы обязаны исключить риск человеческой жизни в ходе осуществления промысла. Прошу провести тренировки с учебными тревогами для проверки готовности спасательных отрядов и повышения оперативности реагирования. Мониторинг показывает, что не во всех территориальных управлениях работа по контролю за безопасностью организована на должном уровне. Эту ситуацию необходимо исправлять в самом срочном порядке», – подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства.

Fishnews