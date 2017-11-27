27 ноября 2017 года

С «уклонистами» по рыбоводным участкам будут разбираться в суде

Правительство РФ внесло изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Предусматривается, как организатор аукциона сможет поступать, если победитель уклонился от заключения договора.

Напомним, что Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком утверждены постановлением Правительства РФ от 15 мая 2014 г. № 450. Постановлением от 23 ноября 2017 г. № 1419 в документ внесены изменения .

В частности, как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрено, как поступать, если победитель аукциона уклонился от заключения договора и (или) отказался от перечисления доплаты. В этом случае организатор торгов, по новым правилам, вправе будет обратиться в суд с требованием к «уклонисту» о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора и (или) отказом от перечисления доплаты в части, не покрытой задатком. Заключить договор в этом случае обязаны предложить участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене лота. Если такой участник откажется, РВУ отправится на следующий аукцион.

Как рассказывали эксперты, включать акватории в работу подчас не дают ситуации, когда участник торгов предлагает высокую цену, становится победителем, но в итоге не вносит доплату и договор о закреплении РВУ не заключается.

Fishnews